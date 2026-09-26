撞輕軌維修費理賠恐不足 專家：加購超額險

高雄輕軌通車後事故不斷，沿線建置六十八處路口科技執法，違規數雖逐漸降低，但駕駛人撞上輕軌恐仍需賠慘，保險經紀人表示，肇事駕駛車輛若投保第三人責任險，雖會啟動理賠，但列車維修費動輒數十萬到數百萬元，財損保額若不夠，肇事者還是要負擔差價。

高雄市捷運局與交通大隊為有效降低輕軌交通事故發生率，沿線共建置六十八處路口科技執法設備，針對駕駛人取締未依標誌、標線及號誌指示行駛以及闖紅燈、紅燈右轉違規行為。其中鼓山區馬卡道路與華安街口，前年曾抓拍九四○二件違規。

捷運局日前透過違規數據檢視所管轄的五十五處輕軌路口科技執法成效，發現第二、三階段建置的科技執法路口去年一月啟用，因駕駛人提高警覺，從宣導期每周三千五百件減為四百件，降幅達百分之八十五。

雖然多數駕駛人行駛輕軌沿線已會提高警覺，仍有少數駕駛人漫不經心或不熟路況違規撞上輕軌，今年就有七名駕駛人遭高捷求償。

至於撞上輕軌是否在強制責任險的理賠範圍？保險經紀人張冠騰表示，汽機車駕駛人因違規或疏失撞擊輕軌列車，也屬於「車碰車」事故。肇事人投保第三人責任險會啟動理賠，不過列車造價不菲，維修費加營業損失動輒數十萬至數百萬元，若肇事者投保第三人責任險的財損保額不夠，仍需負擔賠償差額。但如果另投保一千萬元超額險，在財損保額不足時，便能由超額險來補足，不用肇事人埋單。