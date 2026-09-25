馬祖選舉「五同」超越黨派 為選舉勝敗重要關鍵

九合一選舉連江縣至今罕見競選看板或旗幟，多位民眾認為選情冷。地方人士則說，馬祖同村、同學等「五同」關係緊密甚至超越黨派，為選舉勝敗重要關鍵。

距離九合一選舉投票不到百日，但記者今天實地前往連江縣最大的介壽村，仍未見縣長、議員，甚至鄉代與村長的競選看板、旗幟。公務員陳先生告訴中央社記者，馬祖今年選情冷到快忘記要投票。有觀光客則不解，為何選舉將近卻沒看到看板，與台灣本島氛圍大相逕庭。

熟知選舉生態的馬祖地方人士今天告訴中央社記者，馬祖人際關係緊密，民代幾乎能叫得出每位選民名字，參選人的同學，同宗，同村，同事，同廟等「五同」關係，更是觀察其票倉與支持者結構，甚至預測勝敗的重要關鍵。

地方人士說，因馬祖戰地政務的背景與歷史，台灣本島民眾常以為馬祖藍遠大於綠，但其實「五同」在馬祖的力量，甚至能超越黨派。不少民眾私下跟他說，應該要投同黨推出的候選人，但他黨的人選是家族或同學，有不得不投的壓力，只能把政黨放一邊了。

多位不願具名的選民則告訴中央社記者，除了立委跟總統，每屆選舉都得面臨與多位候選人皆有「五同」關係，人情壓力下，不僅讓人難以決定投票人選，面對候選人拜票時緊張心情宛若「諜對諜」，深怕一句話或一個表情，就被對方發現支持意向。

地方人士說，「五同」雖有一定道德約束力，但非得票保證，尤其在大家都有關係的狀況下，選民服務仍是爭取支持的關鍵。而選民為證明投票給特定候選人，衍生的「記號票」現象，則是「五同」關係過於緊密的負面影響。