台灣濱崎步王彩樺屏東西市場快閃宣導交安 提醒長輩行路安全

交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動，邀請「台灣濱崎步」王彩樺與民眾互動，公路局副局長周廷彰與屏東縣副縣長鄞鳳蘭也一起宣導交通安全，提醒長輩有駕照才能上路，夜間穿亮色衣物或配戴反光物品，降低交通事故發生。

縣府傳播處表示，今年交通安全月以「守護機車安全、延續停讓文化」為主軸，交通部與國內機車大廠攜手，串聯全國超過7000家機車行設置「機車安全守護站」提供免費機車安全健檢。

交通部也推出機車常用族交通零違規抽獎活動，今年9、10月間名下有機車並擁有合法駕照，沒有違規及肇事都能參加抽獎，獎品包括機車等，號召全民從日常騎乘開始，一起守護機車安全、深化路口停讓文化。

縣府表示，屏東縣強化交通安全做了許多努力，例如在全國面積最大校地的屏東科技大學，推動公車進入校園並在校內外設置YouBike站點，提升師生交通安全與低碳通勤。墾丁轉運站日前動土，預計明年7月底完工，將成為恆春半島觀光與運輸的重要門戶。

因應超高齡化社會及偏鄉交通不便問題，縣府近年也大力推動小黃公車、幸福巴士與Youbike等公共運輸服務量能，並宣導高齡者駕車安全，提醒長者有駕照才能上路。

交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動。記者潘奕言／攝影