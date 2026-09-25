快訊

亞運體操／唐嘉鴻單槓決賽掉槓失誤 第5作收無緣獎牌

亞運舉重／從隊友變師徒首戰就奪銅 郭婞淳笑稱：洪萬庭很焦慮

亞運棒球Live／王彥程被中國敲出陽春砲失分 六局中華仍3:1領先

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣濱崎步王彩樺屏東西市場快閃宣導交安 提醒長輩行路安全

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動。記者潘奕言／攝影
交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動。記者潘奕言／攝影

交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動，邀請「台灣濱崎步王彩樺與民眾互動，公路局副局長周廷彰與屏東縣副縣長鄞鳳蘭也一起宣導交通安全，提醒長輩有駕照才能上路，夜間穿亮色衣物或配戴反光物品，降低交通事故發生。

縣府傳播處表示，今年交通安全月以「守護機車安全、延續停讓文化」為主軸，交通部與國內機車大廠攜手，串聯全國超過7000家機車行設置「機車安全守護站」提供免費機車安全健檢。

交通部也推出機車常用族交通零違規抽獎活動，今年9、10月間名下有機車並擁有合法駕照，沒有違規及肇事都能參加抽獎，獎品包括機車等，號召全民從日常騎乘開始，一起守護機車安全、深化路口停讓文化。

縣府表示，屏東縣強化交通安全做了許多努力，例如在全國面積最大校地的屏東科技大學，推動公車進入校園並在校內外設置YouBike站點，提升師生交通安全與低碳通勤。墾丁轉運站日前動土，預計明年7月底完工，將成為恆春半島觀光與運輸的重要門戶。

因應超高齡化社會及偏鄉交通不便問題，縣府近年也大力推動小黃公車、幸福巴士與Youbike等公共運輸服務量能，並宣導高齡者駕車安全，提醒長者有駕照才能上路。

交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動。記者潘奕言／攝影
交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動。記者潘奕言／攝影

交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動，邀請「台灣濱崎步」王彩樺與民眾互動。記者潘奕言／攝影
交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動，邀請「台灣濱崎步」王彩樺與民眾互動。記者潘奕言／攝影

王彩樺 濱崎步 屏東 長輩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

應外送專法 foodpanda新增外送員職災保險、三面向強化外送安全

影／慢騎、轉彎手勢都要考！光華國中生自行車闖關練安全上路

中市共享運具進駐逢甲、台體大 鼓勵學生「以租代買」

影／雙載機車逆向行駛遇到警車 北市警鳴笛攔查...他竟繞過逃逸

相關新聞

獨／高雄輕軌今年7起挨撞事故 7駕駛遭求償近百萬

高雄輕軌今年迄今發生7起挨撞事故，導致列車停駛，另有3起闖越軌道意外；高雄捷運公司指出，7起列車遭撞事故均為駕駛人的錯，將對7人求償共計95萬餘元，其中一名婦人闖紅燈撞輕軌遭索賠83萬餘元。

台灣濱崎步王彩樺屏東西市場快閃宣導交安 提醒長輩行路安全

交通部與屏東縣政府今天在屏東西市場舉辦道安快閃活動，邀請「台灣濱崎步」王彩樺與民眾互動，公路局副局長周廷彰與屏東縣副縣長鄞鳳蘭也一起宣導交通安全，提醒長輩有駕照才能上路，夜間穿亮色衣物或配戴反光物品，降低交通事故發生。

搭船一趟8小時…返鄉投票成馬祖選舉勝敗關鍵 地檢嚴防幽靈人口

連江縣全縣人口僅1萬多人，人際關係緊密，常見動員旅台民眾返鄉投票。有民眾搭船回馬祖，投完票後隨即回到船上，再「舟車勞頓」...

屏縣泰武鄉旅遊服務中心動土啟建 打造泰武永續觀光新里程

為打造北大武山旅遊新入口，完善泰武鄉旅遊服務環境，屏東縣政府25日舉行「泰武鄉遊憩設施整建工程」動土典禮，縣長周春米、立法委員伍麗華及地方耆老等共同見證，旅遊服務中心正式動工。周縣長表示，未來泰武鄉旅遊服務中心將串聯北大武山山林旅遊與原民文化特色，提供旅客更完善的服務體驗。

中秋教師節連假湧南下車潮 小琉球墾丁訂房率見國旅回溫

中秋及教師節連假首日，屏東一早出現大量南下車潮，東港碼頭擠滿前往小琉球遊客。屏東觀光勝地小琉球一房難求，墾丁訂房率約9成...

蘭嶼環島公路近10年路況劣化 議員促：別再讓居民和遊客摔車了

2017年中央核定補助3.46億元，推動全長38公里的蘭嶼環島公路（東80線）改善計畫，但隨著部分路段使用近10年，加上長期受到颱風、雨水等自然環境侵蝕，路面出現坑洞、下陷及高低差等問題。縣議員董昌華在議會總質詢時，要求縣府正視蘭嶼道路安全，並建議評估將部分路段改鋪柏油，提高用路品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。