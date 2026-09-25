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搭船一趟8小時…返鄉投票成馬祖選舉勝敗關鍵 地檢嚴防幽靈人口

中央社／ 連江縣25日電
連江縣全縣人口僅1萬多人，人際關係緊密，選舉時期常見動員旅台民眾返鄉投票，也因此，虛偽遷徙戶籍且返馬投票的幽靈人口也極可能成為影響選情關鍵、甚至改變選舉結果。圖為台馬交通船「新台馬輪」停泊在東引中柱港。中央社
連江縣全縣人口僅1萬多人，人際關係緊密，選舉時期常見動員旅台民眾返鄉投票，也因此，虛偽遷徙戶籍且返馬投票的幽靈人口也極可能成為影響選情關鍵、甚至改變選舉結果。圖為台馬交通船「新台馬輪」停泊在東引中柱港。中央社

連江縣全縣人口僅1萬多人，人際關係緊密，常見動員旅台民眾返鄉投票。有民眾搭船回馬祖，投完票後隨即回到船上，再「舟車勞頓」8小時返回台灣。連江地檢則嚴防幽靈人口影響選舉結果。

戶籍在馬祖，但在台中工作的民眾陳小姐跟中央社記者說，因家族長輩為民選公職，至少選前半年便會接到父母要求，排開一切行程返鄉投票。她曾為此挪開重要出差，更擔心若因交通工具停航滯留，將影響工作甚至考績。

陳小姐說，印象最深刻的一次是遇到飛機停航，她前一晚先從基隆搭8小時的船到南竿，趁停靠上下客的1小時內投完票後，返回船上再搭8小時回台灣本島。下船時剛好選舉結果出爐，家族長輩順利當選，至少沒有做白工。

福建連江地方檢察署主任檢察官賴穎穎今天告訴中央社記者，馬祖選舉過去常見意圖支持特定候選人而虛偽遷徙戶籍，也就是所謂幽靈人口。

賴穎穎指出，與台灣本島不同，馬祖人口少與人際關係緊密，導致勝敗差距往往僅個位數，故虛偽遷徙戶籍且返馬投票的幽靈人口，極有可能成為影響選情的關鍵，甚至改變選舉結果。

賴穎穎說，幽靈人口投票除恐涉虛偽遷徙戶籍罪外，也可能因收取候選人等提供的機票、住宿等費用，涉犯投票受賄罪。馬祖近2屆五合一選舉中，107年替代役案與111年海大學生案，皆為收取特定候選人或其支持者贊助機票等的投票受賄案件。

賴穎穎強調，並非在選前把戶籍遷入馬祖就是幽靈人口，仍會個案評估與同戶其他人口關係、在地生活連結等，來判斷是否有在馬祖居住的真意與事實。而只要收受候選人與支持者的金錢或不正利益而投票，不論戶籍是否虛偽，都會構成投票受賄罪，民眾應特別注意。

賴穎穎觀察，馬祖人際關係密切，民眾重情卻容易不慎觸法，故連江地檢宣導賄選時，除透過參與地方活動深入民眾生活，宣導對象的年齡更向下至小學生，從小培養守法觀念。檢警調還實地勘察縣內一址多戶、一戶多人及空屋毀屋設籍等情形，釐清設籍人口是否為違法虛遷戶籍，以嚴防不法。

馬祖 幽靈人口 投票

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