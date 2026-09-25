屏東百年水圳二峰、力里 獲日本土木遺產認定

屏東縣來義鄉二峰圳、春日鄉力里溪水圳，獲得日本土木學會選獎土木遺產認定。兩處水圳皆為日本工程師鳥居信平百年前打造，展現早期水利工程技術與屏東土地發展歷史脈絡。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，「2026年日本土木學會選獎土木遺產」評選名單公布，屏東縣兩大重要水利工程二峰圳、力里溪水圳獲認定土木遺產。兩者分別於1923年及1925年完工，利用地形地質地貌，成功將水從上游引流到下游灌溉，為鳥居信平在屏東留下的重要水利建設。先後經屏東縣政府提報登錄為文化景觀及歷史建築。

文化處指出，二峰圳與力里溪水圳不只是百年前水利工程，也深深影響屏東早期農業開發與聚落發展。在國立屏東科技大學名譽教授丁澈士、屏東大學特聘教授林思玲、屏東縣政府，以及公所與地方團體共同努力推動下，獲日本土木學會選獎土木遺產，不僅肯定兩處水圳工程技術與歷史價值，也彰顯各界長期投入水利文化資產保存工作成果。

文化處表示，百年水圳一路流過山林、農田與聚落，也陪伴地方居民世代生活。二峰圳與力里溪水圳的保存，不只是留住一項工程，更保存了屏東人與土地共生的生活記憶。

文化處提及，日本公益社團法人土木學會於2000年設立土木學會選獎土木遺產，旨在透過表彰具有歷史、技術及文化價值的土木構造物，促進保存與活用。今年二峰圳與力里溪水圳獲選，是繼烏山頭水庫及原台南水道 （台南山上花園水道博物館）之後，為台灣水利土木資產再添殊榮。