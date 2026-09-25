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平日國旅補助優惠 澎湖首波額度使用破8成達標

中央社／ 澎湖縣25日電

觀光署推出平日國旅補助優惠政策，樂見觀光旅遊人潮回流，澎湖縣政府表示，澎湖成為全台灣第1個首波補助款使用額度突破8成的縣市，目前已向中央爭取第2波補助款。

澎湖縣政府旅遊處表示，中央自9月1日起推出平日國旅補助專案，平日「連住兩晚」方案，離島地區比起台灣本島享有更具優勢的額外500元補助，澎湖第一波有2500萬元的額度補助。

旅遊處指出，中央推出平日國旅補助專案，澎湖縣內965家合法旅宿業者響應參與，其中還有100多家業者自主加碼優惠，對自由行、深度遊及長住型旅客極具誘因，掀起一波澎湖慢活度假熱潮，帶動首波補助款使用額度在不到一個月突破8成，交出亮眼成績單。

旅遊處指出，澎湖秋冬時節別具風情，氣候舒適少去盛夏的炎熱，正是體驗海島在地慢活步調的最佳時機，縣府在首波達8成額度後，也積極向中央爭取第2波補助，呼籲縣內旅宿夥伴持續發揮熱情好客的軟實力，歡迎國內各地民眾相揪到澎湖，享受悠閒、超值又放鬆的海島之旅。

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