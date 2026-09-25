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屏縣泰武鄉旅遊服務中心動土啟建 打造泰武永續觀光新里程

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
屏東縣政府25日舉行「泰武鄉遊憩設施整建工程」動土典禮。圖／屏縣府提供
屏東縣政府25日舉行「泰武鄉遊憩設施整建工程」動土典禮。圖／屏縣府提供

為打造北大武山旅遊新入口，完善泰武鄉旅遊服務環境，屏東縣政府25日舉行「泰武鄉遊憩設施整建工程」動土典禮，縣長周春米、立法委員伍麗華及地方耆老等共同見證，旅遊服務中心正式動工。周縣長表示，未來泰武鄉旅遊服務中心將串聯北大武山山林旅遊與原民文化特色，提供旅客更完善的服務體驗。

動土儀式前，由泰武部落耆老依循傳統向祖靈與山神祈告，祈求工程順利、土地平安，隨後在劉振友聖騎士禱告下展開儀式，現場聚集各部落耆老及地方人士共同參與，現場溫馨熱鬧。

縣長周春米表示，北大武山是屏東重要的山林地標，也是屏東舉辦成年禮巡山的重要場域，更吸引許多山友前來挑戰，縣府有責任將周邊服務設施逐步完善，讓民眾不僅感受山林之美，也能體驗部落文化與土地的深厚連結。

周縣長說，自己上任後曾參與北大武山成年禮，從新登山口走至舊登山口，過程中深刻感受到山林環境的魅力，也看見沿途服務設施仍有改善空間。因此，縣府規劃泰武鄉旅遊服務中心，透過空間整理與閒置建築活化，打造旅客及山友中繼休憩場所，讓前往山林教育中心及北大武山的民眾能獲得更安全、舒適的旅遊體驗。

縣府交通旅遊處表示，泰武鄉旅遊服務中心位於泰武鄉泰武村，原為老人活動中心與多功能活動中心，因長期閒置且缺乏管理，設施逐漸老舊，已難以發揮公共服務功能。本次工程以「原忠孝派出所建築物保留與活化再利用」為核心，將既有閒置空間轉型為「3092泰武鄉sasekezan旅遊服務中心」，並新建公共遊憩設施，整合旅客服務中心、公共廁所及地景式景觀綠化等功能，總經費新台幣4,082萬元，由縣府自籌，預計116年9月底完工，未來將提供旅客及在地鄉親更完善、便利的休憩與旅遊服務。

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