中秋教師節連假湧南下車潮 小琉球墾丁訂房率見國旅回溫

中秋及教師節連假首日，屏東一早出現大量南下車潮，東港碼頭擠滿前往小琉球遊客。屏東觀光勝地小琉球一房難求，墾丁訂房率約9成，觀光業者直呼，看見國旅回溫希望。

今天是中秋及教師節連假第一天，依屏東縣政府警察局交控中心車流數據顯示，上午7時至8時已出現大量南下出遊車潮，突破2877輛次，枋寮警分局於上午8時25分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛行駛。

東港碼頭昨天起即湧現前往小琉球人潮，昨天單日登島人數約3300人，連日好天氣，今天一早東琉線船運服務中心同樣擠滿遊客。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗告訴中央社記者，小琉球一房難求，昨天還有遊客在詢問，不過今明兩天已滿房，第3天訂房率還有6至7成。由於暑期受連續豪雨影響衝擊觀光，業者都很期待連假「賺一波」。

屏東縣民宿協會理事長余松華指出，墾丁民宿今明兩天訂房率約9成，從昨天台北車站人潮盛況可見，這波南下返鄉潮相當熱絡。今年中秋連假訂房率表現較去年更佳，去年同期訂房率大約6至7成，且較多旅客臨時找房，今年提早訂房者多，但預估仍會有部分臨時住宿旅客。今晚墾丁大街有望見到過去榮景，也讓民宿業者看到一點國旅回溫希望。

屏東縣政府警察局恆春分局表示，連假期間針對車城、南灣及墾丁等易壅塞路段部署警力，並依現場車流、人潮狀況機動實施交通管制。南灣地區25至28日上午8時至晚間10時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路兩側（台26線31K至32K）禁止停車。

恆春警分局表示，墾丁地區大灣路道路兩側，25至28日上午8時至晚間10時禁止停車；墾丁大街25至27日每晚6至10時，實施「人車分流管制」，墾丁大街南北兩端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街；實際管制時間將視現場人潮及車流狀況機動提前或延後實施。