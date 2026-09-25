蘭嶼環島公路近10年路況劣化 議員促：別再讓居民和遊客摔車了

2017年中央核定補助3.46億元，推動全長38公里的蘭嶼環島公路（東80線）改善計畫，但隨著部分路段使用近10年，加上長期受到颱風、雨水等自然環境侵蝕，路面出現坑洞、下陷及高低差等問題。縣議員董昌華在議會總質詢時，要求縣府正視蘭嶼道路安全，並建議評估將部分路段改鋪柏油，提高用路品質。

董昌華表示，他日前實際騎車環島，從蘭嶼國小往漁人部落一帶，沿途就感受到路面顛簸，多處路段甚至出現約10公分深的V字型下陷，橋面與道路銜接處也有明顯高低落差，不僅影響居民騎乘，也增加外地遊客發生摔車事故的風險。

他指出，在地居民長期使用道路，多少知道哪些路段需要減速，但外地遊客對路況並不熟悉，一旦遇到突發坑洞或高低差，容易發生意外。他擔心若道路問題長期未改善，未來甚至可能衍生國家賠償責任，呼籲縣府不要等到事故發生後才處理。

縣府交通及養護工程處長劉俊毅表示，他上個月也曾前往蘭嶼，實際騎車環島勘查道路狀況，確實發現部分路面平整度不佳。目前蘭嶼鄉公所已提出包含路面、道路指示牌及側溝等改善項目，縣府也已完成相關安排及核定；至於整體環島公路改善，將再與公所研議後續工程計畫，持續爭取經費。

對於董昌華建議改鋪柏油，劉俊毅說，蘭嶼目前沒有瀝青廠，若採AC柏油路面，涉及材料船運、運輸時間及成本等問題，現階段並不容易施作。他表示，依過去經驗及離島環境條件，RC水泥路面的耐用度通常優於AC柏油路，若改鋪柏油，未來維護成本可能反而較高，因此仍須綜合評估。

董昌華則認為，蘭嶼與綠島目前仍以RC水泥道路為主，與台東本島其他縣道、鄉道多採柏油路面有所不同，居民同樣繳稅，卻長期面對道路品質落差，縣府應積極尋求解決方案，而不是受限於既有條件。