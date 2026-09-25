快訊

亞運滑板／史上首面滑板獎牌 14歲女將林逸凡奪銀牌！

美國債破40兆美元怎麼救？狂發短債沒效 不如這1招開源

中秋高鐵擠爆！他搭商務艙也遭自由座隊伍阻擋 「無序狀態」險上不了車

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄輕軌今年7起挨撞事故 7駕駛遭求償近千萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄輕軌今年迄今發生7起挨撞事故。記者石秀華／攝影
高雄輕軌今年迄今發生7起挨撞事故。記者石秀華／攝影

高雄輕軌今年迄今發生7起挨撞事故，導致列車停駛，另有3起闖越軌道意外；高雄捷運公司指出，7起列車遭撞事故均為駕駛人的錯，將對7人求償共計95萬餘元，其中一名婦人闖紅燈撞輕軌遭索賠83萬餘元。

高雄輕軌今年發生7起挨撞事故，其中6月一輛白色轎車6月9日沿大順路行駛，左轉灣中路時，擦撞輕軌，導致交通一度打結、讓車上30餘名乘客枯等；另顏姓男子7月10日騎機車未依號誌指示提前右轉，右彎時遇輕軌列車經過，雖千鈞一髮閃過，未直接撞上輕軌，但顏男倒地自摔，右手擦撞車廂受輕傷，影響列車停駛20分鐘後才恢復運行。

另64歲的蔡姓婦人於5月31日下午三時，駕車沿青海路由東往西行駛，行經馬卡道路口時疑未依號誌停等直接闖越紅燈，遭到綠燈通行的輕軌列車直接攔腰撞上，因列車受損嚴重，高捷對蔡提出求償83萬餘元的修繕費，為7人中索賠最高金額，總計7起事故共求償95萬6258元。

另有網友提及輕軌沿線設立的警告小標示的四方型立牌犀利擔心若發生車禍撞及立牌恐會「殺人」一事，高捷指出，為避免行人闖軌道，指示牌有設立之必要，指示牌邊緣均有做塑膠包邊，不至於產生重大傷害的情形。

蔡姓女子今年5月31日下午3時許，開車行經鼓山區青海路、馬卡道路口時，未看到輕軌列車行駛，直接闖紅燈撞上輕軌列車，遭高捷求償83萬餘元。圖／讀者提供
蔡姓女子今年5月31日下午3時許，開車行經鼓山區青海路、馬卡道路口時，未看到輕軌列車行駛，直接闖紅燈撞上輕軌列車，遭高捷求償83萬餘元。圖／讀者提供

輕軌 高雄輕軌 高雄 闖紅燈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學生搭車「等到崩潰」！高雄輕軌急增班 遭怨慢半拍

新加坡婦人等車遭野豬撞飛3次致永久失能 控國家公園局疏失求償近99萬

機車族注意！明年元旦機車駕訓增5小時 10月起試辦道路路考

方向燈太早打嫌很吵！女駕駛紅燈剩9秒才開 網友吵翻：寧可全程打

相關新聞

獨／高雄輕軌今年7起挨撞事故 7駕駛遭求償近千萬

高雄輕軌今年迄今發生7起挨撞事故，導致列車停駛，另有3起闖越軌道意外；高雄捷運公司指出，7起列車遭撞事故均為駕駛人的錯，將對7人求償共計95萬餘元，其中一名婦人闖紅燈撞輕軌遭索賠83萬餘元。

學生搭車「等到崩潰」！高雄輕軌急增班 遭怨慢半拍

高雄輕軌今年一月至八月學生通學旅次成長百分之十三，九月初開學，樹德家商學生放學等待搭輕軌人潮占據周圍車道，學生發文狠酸「得等三班才能上，原來校車是輕軌」，畫面瘋傳後，捷運局增開三班疏運；民代認為，捷運局應提早布局，不應等學生反映才加班次，「作法慢半拍」。

蘭嶼環島公路近10年路況劣化 議員促：別再讓居民和遊客摔車了

2017年中央核定補助3.46億元，推動全長38公里的蘭嶼環島公路（東80線）改善計畫，但隨著部分路段使用近10年，加上長期受到颱風、雨水等自然環境侵蝕，路面出現坑洞、下陷及高低差等問題。縣議員董昌華在議會總質詢時，要求縣府正視蘭嶼道路安全，並建議評估將部分路段改鋪柏油，提高用路品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。