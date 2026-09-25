獨／高雄輕軌今年7起挨撞事故 7駕駛遭求償近千萬

高雄輕軌今年迄今發生7起挨撞事故，導致列車停駛，另有3起闖越軌道意外；高雄捷運公司指出，7起列車遭撞事故均為駕駛人的錯，將對7人求償共計95萬餘元，其中一名婦人闖紅燈撞輕軌遭索賠83萬餘元。

高雄輕軌今年發生7起挨撞事故，其中6月一輛白色轎車6月9日沿大順路行駛，左轉灣中路時，擦撞輕軌，導致交通一度打結、讓車上30餘名乘客枯等；另顏姓男子7月10日騎機車未依號誌指示提前右轉，右彎時遇輕軌列車經過，雖千鈞一髮閃過，未直接撞上輕軌，但顏男倒地自摔，右手擦撞車廂受輕傷，影響列車停駛20分鐘後才恢復運行。

另64歲的蔡姓婦人於5月31日下午三時，駕車沿青海路由東往西行駛，行經馬卡道路口時疑未依號誌停等直接闖越紅燈，遭到綠燈通行的輕軌列車直接攔腰撞上，因列車受損嚴重，高捷對蔡提出求償83萬餘元的修繕費，為7人中索賠最高金額，總計7起事故共求償95萬6258元。

另有網友提及輕軌沿線設立的警告小標示的四方型立牌犀利擔心若發生車禍撞及立牌恐會「殺人」一事，高捷指出，為避免行人闖軌道，指示牌有設立之必要，指示牌邊緣均有做塑膠包邊，不至於產生重大傷害的情形。