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學生搭車「等到崩潰」！高雄輕軌急增班 遭怨慢半拍

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄輕軌今年一至八月學生通學旅次成長百分之十三，圖為高雄高工站放學後學生搭車情形。圖／高市捷運局提供
高雄輕軌今年一至八月學生通學旅次成長百分之十三，圖為高雄高工站放學後學生搭車情形。圖／高市捷運局提供

高雄輕軌今年一月至八月學生通學旅次成長百分之十三，九月初開學，樹德家商學生放學等待搭輕軌人潮占據周圍車道，學生發文狠酸「得等三班才能上，原來校車是輕軌」，畫面瘋傳後，捷運局增開三班疏運；民代認為，捷運局應提早布局，不應等學生反映才加班次，「作法慢半拍」。

高雄輕軌沿線卅八站，運量前十名有三個車站是通學站點，今年一月至八月達一九○萬通學旅次，較去年同期增加廿二萬人次，其中Ｃ28高雄高工站，Ｃ29樹德家商站每至放學時間，擠滿搭車學生，九月開學，有樹德家商學生拍到搭車人潮從校內排到校外，釣出不少學生苦等輕軌經歷，指「等到很崩潰」、「像逃荒」等；還有校友指「畢業兩年了，還塞成這樣」。

議員黃香菽質疑，捷運局已非首次「慢半拍」，像捷運黃線施工期間出現交通問題，都等民眾反映才解決。既早知一至八月通學運量比去年成長，應在開學前完成班次規畫，非被動等學生反映後才處理。

高雄捷運公司分析，輕軌因路網逐步完善，捷運岡山車站通車後有效串連台鐵岡山車站，擴大服務範圍，加上ＴＰＡＳＳ通勤月票降低通學成本，導致輕軌學生運量大增。九月開學首周，通學熱門站點搭車狀況擁擠，公司隨即增加班次及月台引導人力解決。

另外，高雄輕軌今年迄今發生七起挨撞事故，高雄捷運公司說，七起事故均為駕駛人疏失，將對七人求償共計九十五萬餘元；沿線導入護樹科技監測，隨時掌握動態。

輕軌 學生 高雄

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