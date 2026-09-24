快訊

第一夫人親自主持！川普招待習近平國宴菜單曝光 會場專挑1顏色有深意

重出江湖？傳蔡康永、小S合體開新節目 金牌製作人B2吐實情

與死神搶命…遭刺頸高三生已恢復心跳手術中 醫院說明現況

聽新聞
0:00 / 0:00

2026客家大地餐桌端出客庄風味 10月31日邀您「共下來食」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
記者會現場特別安排互動體驗，邀請現場貴賓上台，在主廚帶領下親手製作客家涼拌小吃「鳳梨木耳」。記者劉學聖／攝影
記者會現場特別安排互動體驗，邀請現場貴賓上台，在主廚帶領下親手製作客家涼拌小吃「鳳梨木耳」。記者劉學聖／攝影

高雄客家事務委員會、財團法人高雄市客家文化事務基金會規畫的「2026客家大地餐桌」今天舉辦宣傳記者會，從美濃、杉林、甲仙、六龜等高雄市客家重點發展區採集土地滋味，邀請知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化，並搶先揭開10月31日「客家宴」的精彩內容。

今年客家大地餐桌以「客庄風土、永續餐桌、土地共好」為主軸，從土地出發，將農產、文化與人的故事端上餐桌，展現高雄客庄豐富而獨特的生活文化。高市客委會主委楊瑞霞表示，今年特別邀請吳昇蓉主廚一起走進客庄，與農友面對面認識食材與土地，從在地風土汲取創作靈感。吳昇蓉以客家傳統「封、醃」技藝為創作核心，結合現代Fine Dining手法，將六龜獅山胡椒、美濃柴燒豆皮、花生豆腐、杉林草澤精釀啤酒等在地食材轉化為一道道料理，讓熟悉的客家滋味呈現不同風貌，也讓農友辛苦栽種的食材有了更多被認識的可能。

記者會現場也特別安排互動體驗，邀請現場貴賓上台，在主廚帶領下親手製作客家涼拌小吃「鳳梨木耳」。現場同步設置「客庄風味品味試吃」、「茶席體驗」及「道地嚴選農產展售區」，讓來賓從味覺、嗅覺到視覺感受客庄風土。

知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化，搶先揭開「客家宴」的精彩內容。記者劉學聖／攝影
知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化，搶先揭開「客家宴」的精彩內容。記者劉學聖／攝影

「2026客家大地餐桌」今天舉辦宣傳記者會，從美濃、杉林、甲仙、六龜等高雄市客家重點發展區採集土地滋味，邀請知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化。記者劉學聖／攝影
「2026客家大地餐桌」今天舉辦宣傳記者會，從美濃、杉林、甲仙、六龜等高雄市客家重點發展區採集土地滋味，邀請知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化。記者劉學聖／攝影

高雄 客家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

500盤2026／百年丸莊醬香相伴500盤！主廚餐桌到伴手禮收藏台灣好味道

500盤2026／7大名廚14手聯彈！第六屆「500盤晚宴」盡享頂級美味

星宇航空第4季新菜單登場 米其林一星台菜、仙台牛舌上機

第十屆法藍瓷想像計畫成果展登場 青年攜手孩童點亮偏鄉

相關新聞

選前2個月高市府人事異動 小港區長升民政局副局長、仁武等5區長換人

距離2026九合一選舉還有2個多月，高市府今天下班後發布最新人事令，小港、仁武、大社、苓雅、新興等5區區長進行職務調整，其中現任小港區長周益堂將陞任民政局副局長、新興區主任秘書李宗文陞任新興區長，最新人事案將在中秋連假之後，9月29日起生效。

高雄杉林大愛里長賴東山病逝 高市選委會下月重新公告登記

高雄市杉林區大愛里現任里長賴東山昨日傳出病逝，享壽68歲。由於賴東山已經登記參選下屆里長，死亡後僅剩一名候選人，高市選委會將重新公告辦理登記。親友表示，賴東山的遺孀有意登記參選，接棒服務里民。

2026客家大地餐桌端出客庄風味 10月31日邀您「共下來食」

由高雄市客家事務委員會、財團法人高雄市客家文化事務基金會規畫的「2026客家大地餐桌」今天舉辦宣傳記者會，從美濃、杉林、甲仙、六龜等高雄市客家重點發展區採集土地滋味，邀請知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化，並搶先揭開10月31日「客家宴」的精彩內容。

中秋節愛心 屏東刑大採購「慢飛天使」蛋黃酥慰勞刑警

中秋節前夕，屏東縣刑警大隊採購屏東縣向陽啟能協會80盒蛋黃酥，這些都是由「慢飛天使」親手製作的愛心，除了在佳節慰勞平日辛苦的刑警們，也希望讓更多人看見並以實際行動鼓勵「庇護工場」，陪伴慢飛天使培養技能、走向自立。

男主席三字經辱罵女鄉長？ 主席提影片自清 鄉長控消音造假

屏東縣南州鄉公所今天發出聲明稿，指出鄉代會主席黃登凱日前於議事廳上，公然以三字經、五字經辱罵鄉長劉美吟，除了譴責及抵制外也不排除提告。黃登凱否認有辱罵情形，並提供影片自清，表示鄉長為了選舉造謠抹黑，要求她澄清道歉。

法國在台協會主任首訪高雄　陳其邁盼深化台法合作

法國在台協會新任主任龐維德今天首度訪問高雄，與市長陳其邁就產業、教育及文化交流交換意見。雙方也參訪高雄市法國國際實驗教育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。