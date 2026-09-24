2026客家大地餐桌端出客庄風味 10月31日邀您「共下來食」

由高雄市客家事務委員會、財團法人高雄市客家文化事務基金會規畫的「2026客家大地餐桌」今天舉辦宣傳記者會，從美濃、杉林、甲仙、六龜等高雄市客家重點發展區採集土地滋味，邀請知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化，並搶先揭開10月31日「客家宴」的精彩內容。

今年客家大地餐桌以「客庄風土、永續餐桌、土地共好」為主軸，從土地出發，將農產、文化與人的故事端上餐桌，展現高雄客庄豐富而獨特的生活文化。高市客委會主委楊瑞霞表示，今年特別邀請吳昇蓉主廚一起走進客庄，與農友面對面認識食材與土地，從在地風土汲取創作靈感。吳昇蓉以客家傳統「封、醃」技藝為創作核心，結合現代Fine Dining手法，將六龜獅山胡椒、美濃柴燒豆皮、花生豆腐、杉林草澤精釀啤酒等在地食材轉化為一道道料理，讓熟悉的客家滋味呈現不同風貌，也讓農友辛苦栽種的食材有了更多被認識的可能。

記者會現場也特別安排互動體驗，邀請現場貴賓上台，在主廚帶領下親手製作客家涼拌小吃「鳳梨木耳」。現場同步設置「客庄風味品味試吃」、「茶席體驗」及「道地嚴選農產展售區」，讓來賓從味覺、嗅覺到視覺感受客庄風土。

知名主廚吳昇蓉以當令食材重新演繹客家飲食文化，搶先揭開「客家宴」的精彩內容。記者劉學聖／攝影