選前2個月高市府人事異動 小港區長升民政局副局長、仁武等5區長換人

中秋節前夕，屏東縣刑警大隊採購屏東縣向陽啟能協會80盒蛋黃酥，這些都是由「慢飛天使」親手製作的愛心，除了在佳節慰勞平日辛苦的刑警們，也希望讓更多人看見並以實際行動鼓勵「庇護工場」，陪伴慢飛天使培養技能、走向自立。

2026-09-24 19:06