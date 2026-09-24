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選前2個月高市府人事異動 小港區長升民政局副局長、仁武等5區長換人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府晚間公布最新區長調動的人事命令，小港、仁武、大社、苓雅、新興等5區區長下周二換人。圖／高市府提供
高雄市政府晚間公布最新區長調動的人事命令，小港、仁武、大社、苓雅、新興等5區區長下周二換人。圖／高市府提供

距離2026九合一選舉還有2個多月，高市府今天下班後發布最新人事令，小港、仁武、大社、苓雅、新興等5區區長進行職務調整，其中現任小港區長周益堂將陞任民政局副局長、新興區主任秘書李宗文陞任新興區長，最新人事案將在中秋連假之後，9月29日起生效。

市府指出，小港區長周益堂陞任民政局副局長、仁武區長陳瑞勇調任小港區長、大社區長王瑞麟調任仁武區長、民政局區政科長黃昀梚出任大社區長、新興區長陳靜蘭調任苓雅區長，以及新興區主任秘書李宗文陞任新興區長。

高雄市有38個行政區，市府說明，此波調動是因應首長退休、出缺所進行的輪調調整，藉此累積高階文官實務歷練，期許新任同仁都能立即上工，與里長及地方各界密切合作，提供更優質服務。

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