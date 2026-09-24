高雄旗山推「品牌一條街」 深化街區共同品牌特色

經濟部商業發展署推動「品牌一條街」以「一街一特色」為方向，協助地方依產業與文化特色串聯店家，逐步建立街區共同品牌，從2021年推動至今已輔導32個品牌一條街。商業署特別規劃中秋連假期間在高雄旗山辦理「金蕉一條街」集點漫遊活動，邀請民眾走入旗山，體驗香蕉產業與地方飲食融合的文化生活。

商業署表示，旗山香蕉產業歷史悠久，不僅是地方重要產業，也承載居民共同的生活記憶。此次以「金蕉」為品牌主軸，從品牌故事出發，延伸至IP商品、伴手禮、飲食體驗及數位應用，協助旗山商圈及在地店家發掘地方特色的多元呈現方式，9月26日至27日「金蕉好時光・集點漫遊」串聯55家合作店家，透過數位集章及跨店消費，引導民眾走進街區、認識不同店家，並推出特色磁鐵、限定帆布袋及「金蕉一條街」蕉比吊飾等集點好禮。商業署表示，「品牌一條街」不只是辦理單一活動，更重要的是透過店家共同參與，將地方產業與文化特色轉化為商品、服務與消費體驗，逐步累積街區品牌價值，希望發展特色商品與消費體驗，讓地方特色轉化為具辨識度及持續經營價值的街區品牌，歡迎大家在連假期間前往感受在地魅力。