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中秋節愛心 屏東刑大採購「慢飛天使」蛋黃酥慰勞刑警
中秋節前夕，屏東縣刑警大隊採購屏東縣向陽啟能協會80盒蛋黃酥，這些都是由「慢飛天使」親手製作的愛心，除了在佳節慰勞平日辛苦的刑警們，也希望讓更多人看見並以實際行動鼓勵「庇護工場」，陪伴慢飛天使培養技能、走向自立。
屏東縣警察局長甘炎民說，每顆手作蛋黃酥都是慢飛天使努力學習、認真工作的成果，刑警們平日逮捕罪犯、維護正義、保護善良及弱勢；中秋佳節購買慢飛天使努力的成果，也是警察守護弱勢的決心。
屏東縣向陽啟能協會由一群成年智能障礙者的家長及社會愛心人士成立，結合政府與社區資源，協助縣內16至64歲心智障礙者提升社會適應能力、培養良好的工作態度與技能，進而自我獨立生活，降低對社會依賴，減輕家庭負擔，讓心智障礙者擁有追求生活的自主權益。
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