高雄杉林大愛里長賴東山病逝 高市選委會下月重新公告登記

高雄市杉林區大愛里現任里長賴東山昨日傳出病逝，享壽68歲。由於賴東山已經登記參選下屆里長，死亡後僅剩一名候選人，高市選委會將重新公告辦理登記。親友表示，賴東山的遺孀有意登記參選，接棒服務里民。

高雄縣市合併前，賴東山居住在六龜，曾任六龜鄉代會三屆鄉民代表，後來因為八八風災因素移居杉林區大愛里，2022年當選大愛里里長。賴東山服務有口碑，此次再次登記競選連任，將與上次參選對手陳木源競爭。

親友透露，賴東山過去有腦溢血病史，近日又再度病發，緊急送往高雄長庚醫院搶救後宣告不治，妻子有意登記參選里長。

高市選委會說明，選舉候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，以致該選舉區之候選人數未超過或不足該選舉區應選出之名額時，依選罷法將公告停止該選區選舉程序。若是同額參選或者僅剩一名候選人都必須暫停選舉，並重新公告及登記，投票日仍為11月28日。