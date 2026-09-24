快訊

亞運體操／李智凱完美落地僅獲14.333分無緣獎牌 三連霸夢碎獲第5

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄杉林大愛里長賴東山病逝 高市選委會下月重新公告登記

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
杉林區大愛里長賴東山（左）病逝，因為賴東山已經登記參選，選委會將停止選舉，重新公告及接受登記。圖／取自杉林區公所臉書
杉林區大愛里長賴東山（左）病逝，因為賴東山已經登記參選，選委會將停止選舉，重新公告及接受登記。圖／取自杉林區公所臉書

高雄市杉林區大愛里現任里長賴東山昨日傳出病逝，享壽68歲。由於賴東山已經登記參選下屆里長，死亡後僅剩一名候選人，高市選委會將重新公告辦理登記。親友表示，賴東山的遺孀有意登記參選，接棒服務里民。

高雄縣市合併前，賴東山居住在六龜，曾任六龜鄉代會三屆鄉民代表，後來因為八八風災因素移居杉林區大愛里，2022年當選大愛里里長。賴東山服務有口碑，此次再次登記競選連任，將與上次參選對手陳木源競爭。

親友透露，賴東山過去有腦溢血病史，近日又再度病發，緊急送往高雄長庚醫院搶救後宣告不治，妻子有意登記參選里長。

高市選委會說明，選舉候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，以致該選舉區之候選人數未超過或不足該選舉區應選出之名額時，依選罷法將公告停止該選區選舉程序。若是同額參選或者僅剩一名候選人都必須暫停選舉，並重新公告及登記，投票日仍為11月28日。

2026九合一選舉 高雄 里長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陪劉致妤拜票累掛浴缸！劉至翰跑攤喊「操壞老骨頭」 憂妹選舉受傷

雙溪區上林里長者共餐暖心 十多年陪伴長輩安心生活

地方評估連江縣長選情五五波 王忠銘、曹爾元各有見解

新北市1039里 今年第5屆里長選舉同額競選多達570里

相關新聞

男主席三字經辱罵女鄉長？ 主席提影片自清 鄉長控消音造假

屏東縣南州鄉公所今天發出聲明稿，指出鄉代會主席黃登凱日前於議事廳上，公然以三字經、五字經辱罵鄉長劉美吟，除了譴責及抵制外也不排除提告。黃登凱否認有辱罵情形，並提供影片自清，表示鄉長為了選舉造謠抹黑，要求她澄清道歉。

中秋節愛心 屏東刑大採購「慢飛天使」蛋黃酥慰勞刑警

中秋節前夕，屏東縣刑警大隊採購屏東縣向陽啟能協會80盒蛋黃酥，這些都是由「慢飛天使」親手製作的愛心，除了在佳節慰勞平日辛苦的刑警們，也希望讓更多人看見並以實際行動鼓勵「庇護工場」，陪伴慢飛天使培養技能、走向自立。

高雄杉林大愛里長賴東山病逝 高市選委會下月重新公告登記

高雄市杉林區大愛里現任里長賴東山昨日傳出病逝，享壽68歲。由於賴東山已經登記參選下屆里長，死亡後僅剩一名候選人，高市選委會將重新公告辦理登記。親友表示，賴東山的遺孀有意登記參選，接棒服務里民。

法國在台協會主任首訪高雄　陳其邁盼深化台法合作

法國在台協會新任主任龐維德今天首度訪問高雄，與市長陳其邁就產業、教育及文化交流交換意見。雙方也參訪高雄市法國國際實驗教育...

岡山竹圍西街排水工程完工　改善積淹水提升防洪力

高雄市岡山區竹圍西街一帶長期有積淹水問題，水利局針對四季富邑大樓周邊既有道路側溝改善工程，近期完工

老新聞處官員出版「華影齋隨筆」 記錄半世紀港都政壇、藝文見聞

從高雄政壇、掌理市府新聞到藝文圈，曾任高雄市政府新聞處副處長的楊景旭近日出版「華影齋隨筆　楊景旭見聞錄」，將近半世紀第一手見聞化為文字，寫下前高雄市長王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市政往事，也記錄書畫名家、各界友朋及山水遊蹤，為港都留下珍貴時代側影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。