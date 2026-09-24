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男主席三字經辱罵女鄉長？ 主席提影片自清 鄉長控消音造假

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣南州鄉公所及代表會。聯合報系資料照
屏東縣南州鄉公所及代表會。聯合報系資料照

屏東縣南州鄉公所今天發出聲明稿，指出鄉代會主席黃登凱日前於議事廳上，公然以三字經、五字經辱罵鄉長劉美吟，除了譴責及抵制外也不排除提告。黃登凱否認有辱罵情形，並提供影片自清，表示鄉長為了選舉造謠抹黑，要求她澄清道歉。

南州鄉所會不合已久，代表會22日召開臨時會，會前劉美吟進入會場坐下，黃登凱敲下議事槌宣告會議開始，劉隨即離席，前後不到1分鐘。事後劉美吟控訴黃當面辱罵她三字經、五字經，鄉公所今日也發出聲明稿譴責。

聲明稿指出，主席於議事廳上公然以三字經、五字經等極具侮辱性且歧視女性的粗鄙髒話，數度對女性鄉長進行嚴重人格辱罵與言語暴力，已超越民主體制所能容忍底線，鄉公所表達最嚴厲譴責，團隊宣布拒絕出席臨時會議程，後續也將研議依法提起訴訟。

劉美吟表示，黃登凱在會議期間夾雜著三字經、五字經對她辱罵，她才會憤而離場，離開後黃仍繼續辱罵，她不堪被辱才會發聲明稿反擊，至於黃拿出的影片明顯經過消音造假，後續會看黃的態度再決定是否要提告。

黃登凱則提出影片自清，表示劉美吟現場待不到1分鐘就離開，期間他除了說話比較大聲，根本沒有罵她，更別說三字經、五字經，拜託她如果有證據就快去提告，看會不會變成誣告。至於開會的影片都有標日期時間，有沒有造假一看就知，指責劉不要為了選舉便造謠抹黑，並要求她澄清道歉。

屏東縣南州鄉公所聲明稿，指出鄉代會主席黃登凱日前於議事廳上，公然以三字經、五字經辱罵鄉長劉美吟。圖／南州鄉公所提供
屏東縣南州鄉公所聲明稿，指出鄉代會主席黃登凱日前於議事廳上，公然以三字經、五字經辱罵鄉長劉美吟。圖／南州鄉公所提供

屏東縣南州代表會22日召開臨時會，鄉長劉美吟在會議開始後隨即離席。圖／南州鄉代會提供
屏東縣南州代表會22日召開臨時會，鄉長劉美吟在會議開始後隨即離席。圖／南州鄉代會提供

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