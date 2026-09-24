法國在台協會主任首訪高雄　陳其邁盼深化台法合作

法國在台協會新任主任龐維德今天首度訪問高雄，與市長陳其邁就產業、教育及文化交流交換意見。雙方也參訪高雄市法國國際實驗教育機構（LIFK），深化台法教育交流。

陳其邁表示，高雄正朝以半導體為核心的產業轉型，台積電在高雄布局2奈米先進製程，市府也提前規劃先進封裝產業，推動設備及材料驗證基地，串聯南台灣半導體供應鏈。盼結合法國航太等優勢，拓展更多實質產業合作。

龐維德（Frédéric Laplanche）表示，目前已有法國企業參與高雄半導體、航運物流、淨零轉型及交通建設等領域，期待未來深化產業連結。距他上次來訪已逾10年，此次親眼見到高雄近年轉型發展成果，留下深刻印象。

龐維德也感謝高雄市府，連續3年與法國在台協會、台灣法國人協會合辦「法國生活節在高雄」，3年累計吸引逾57萬人次參與，透過美食、音樂及藝文活動，讓法國文化走進南台灣民眾日常。

雙方隨後參訪今年8月剛開學法國國際實驗教育機構。教育局表示，LIFK為全台第2座以法國教育體系為核心的實驗教育機構，2026學年度招收國小1至5年級、共20名學生，採小班制，師生比最高1比10，依循法國海外教育署（AEFE）課綱，法語授課比例逾50%。

陳其邁表示，LIFK不僅提供多元教育選擇，也是高雄國際化的重要一步，市府將持續串聯產官學資源，讓國際教育及交流合作在高雄落地，從教育延伸至文化、產業及永續等面向。