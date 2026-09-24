岡山竹圍西街排水工程完工　改善積淹水提升防洪力

高雄市岡山區竹圍西街一帶長期有積淹水問題，水利局針對四季富邑大樓周邊既有道路側溝改善工程，近期完工。

高雄市政府水利局今天透過新聞稿表示，「岡山區竹圍西街80巷排水改善工程」，針對四季富邑大樓周邊道路側溝進行改善工程；透過重新配置排水系統及改善側溝，提升區域排水效能與防洪能力，降低降雨期間道路積淹水情形。

水利局指出，竹圍西街部分路段原有道路側溝存在逆坡情形，加上下游段受既有管線及排水設施條件限制，雨水不易順利排入雨水下水道，降雨時容易在道路低窪處形成積水，影響居民生活及通行。

為改善當地排水問題，水利局重新檢討區域排水系統配置，辦理道路側溝改建及相關路面改善工程，改善長度約147.7公尺，工程經費新台幣380萬元。工程完成後，透過調整排水設施及改善排水動線，讓雨水能更順暢排放，提升周邊整體排水功能。

水利局表示，此工程完工後，可改善四季富邑大樓周邊排水條件，降低降雨期間道路積水及淹水情形，同時提升區域防洪韌性及居民通行安全。面對極端降雨型態增加，都市排水及防洪設施也需持續檢討。

水利局強調，未來將持續盤點轄內排水系統及易積淹水地區，透過排水設施改善及相關工程建設，逐步提升都市排水與防洪能力，降低淹水風險，提供居民更安全、便利的生活及通行環境。