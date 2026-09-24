老新聞處官員出版「華影齋隨筆」 記錄半世紀港都政壇、藝文見聞

從高雄政壇、掌理市府新聞到藝文圈，曾任高雄市政府新聞處副處長的楊景旭近日出版「華影齋隨筆 楊景旭見聞錄」，將近半世紀第一手見聞化為文字，寫下前高雄市長王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市政往事，也記錄書畫名家、各界友朋及山水遊蹤，為港都留下珍貴時代側影。

「華影齋隨筆」全書收錄楊景旭2019年至2026年間發表於網路媒體及社群平台的文章，分為「仕途拾遺」、「畫壇方家臉譜」、「友朋繽紛群相」、「山水遊蹤記趣」四大單元，另附「高雄市陽春水彩藝術會功成身退篇」，從政壇、市政、藝文到生活人物，串起數十年的人生記憶。

楊景旭出生於宜蘭，自幼喜愛寫作，高中以「華影」為筆名投稿《宜中青年》。自世新及淡江大學畢業後，曾任廣告公司職員、中學教師，1979年轉赴高雄市政府新聞處服務，歷任股長、編審、主任秘書及副處長，另曾調任高雄市文獻會秘書、代理主任委員，公職生涯長達36年。

楊景旭過去曾隨王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市長視察市政；投入新聞行政工作，並參與「高雄畫刊」編輯、金馬獎頒獎典禮及跨年晚會等，透過新聞視角，留下高雄城市不同時期的發展軌跡。

長期接觸書畫藝術的他，也與藝文名家李奇茂、陳陽春、李春祈、劉和明、李轂摩、唐健風、楊增棠等人往來，記錄他們的藝術生涯與交往軼事。另他交遊廣闊，結交醫師、教師、企業經營者，公園志工、晨運好友及長期投入公益人士，成為新書「友朋繽紛群相」素材。

楊景旭表示，這本書把多年工作、交友、旅行及接觸藝文界所留下的記憶重新整理，透過文字保存人物故事與時代痕跡。書名「華影齋」源自他的書房雅稱，獲書畫名家李奇茂親筆題字，也成為書名由來。書中珍藏的老照片對他而言同樣具時代記憶價值。這本書最後以「生命由來各有痕，穿梭變異嘆紛紛；得失進退貴除亢，化作文章搏笑存。」七言絕句作結，盼以文字回望人生，也為數十年的新聞、藝文與社會觀察留下紀錄。

楊景旭追隨過多任高雄前市長，圖左為許水德前市長。圖／楊景旭提供