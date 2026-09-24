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退休不是在家顧電視 屏東橘世代跳街舞、學KPOP提前備老

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供
彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供

為讓「橘世代」提早準備退休及高齡生活，因應未來獨居生活型態增加，屏東縣政府近年高齡政策服務年齡向前延伸，部分原以65歲以上長者為主的活動參與年齡下修至50歲及55歲，透過「彩色時代學苑」及「銀閃閃系列活動」，鼓勵熟齡族群提早培養健康、生活能力及社會連結。

屏東縣政府社會處表示，截至今年7月底，屏東縣65歲以上人口占22.32%，50至64歲的「橘世代」人口更占23.90%，逐步將高齡服務時間點向前延伸，除「彩色時代學苑」將參與年齡下修至50歲外，部分「銀閃閃系列活動」也放寬熟齡族群參與，讓民眾步入高齡前，思考退休生活安排，培養興趣、健康與人際連結。

社會處指出，服務過程中發現，50歲以上族群逐漸面臨退休規畫、空巢期及生活重心轉換等人生課題，推出「彩色時代學苑」，以「為獨立生活準備」為核心，從生活、自我照顧、人際互動、問題解決及興趣培養等課程，讓民眾在步入高齡以前，建立自主生活所需能力。

「彩色時代學苑」加入街舞、KPOP、拳擊有氧、體適能、頌缽及數位手機等多元內容，也安排用藥安全、保險理財、斷捨離等生活議題，截至今年7月底開設315堂課程，累計2316人次參與。

彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。對他們而言，成為退休後重新設定生活目標、挑戰自己。

學員68歲胡小英是廣場舞老師，她說，相較廣場舞，街舞節奏更快，對心肺及體力是不同挑戰，學會後將街舞元素帶回廣場舞班與其他長輩分享，街舞並非年輕人專利，接觸不同世代流行文化，保持活力，增加與年輕一輩話題，「不要說會不會跳，只要願意出來，就會有活力。」

「好像找到自己的一片天空！」68歲學員陳秋香，參加青銀街舞活動開始對街舞產生興趣，看到彩色時代學苑開課立即報名，從退休後摸索興趣，到如今準備與夥伴跨出屏東參加全國賽事；學員60歲張惠珠分享，過去忙於職場，退休後終能安排不同事物，逐漸找到自己想退休生活。

一路陪伴學員練習街舞老師侯建得說，熟齡學員剛開始接觸街舞，會擔心「跳不起來、跟不上」，課程會從基礎身體訓練及律動開始，再依學員狀況安排舞步及隊形，持續練習，活動力及舞感漸進步，投入程度不輸年輕學員。

社會處指出，高齡政策從「老後照顧」延伸至「提前準備」，陪伴民眾從熟齡階段建立健康、生活能力與支持網絡，為人生下一階段做好準備。

彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供
彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供

彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供
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彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供
彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供

彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供
彩色時代學苑街舞班是一群平均年齡超過60歲學員，從接觸街舞，到今年自主組隊報名總統盃樂齡組，持續練習舞步及隊形。圖／屏東縣府社會處提供

橘世代 屏東 退休

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