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簡舒培爆金華國中傳食物中毒遭教育局駁斥 團膳業者工會：細節待釐清
民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情稱營養午餐疑似出現食物中毒，不過教育局駁斥稱並非食物中毒。團膳業者工會稍早也發聲明表示，部分細節仍有待進一步釐清，但業者每天供餐都戰戰兢兢，以食品安全為第一優先，若家長有疑慮可跟學校反映，由相關委員會查明處理。
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，第一時間向學校了解，依目前掌握情況，部分細節仍有待進一步釐清，應以後續查證結果為準。
陳明信強調，團膳業者每天供餐都戰戰兢兢，以食品安全為第一優先。家長若對學校午餐有疑慮，請即時向學校反映，由學校依午餐契約及午餐供應委員會機制查明、處理。若發生疑似食安事件，本會也支持學校通報相關單位調查，釐清原因，保障學生健康。
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