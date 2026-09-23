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簡舒培爆金華國中傳食物中毒遭教育局駁斥 團膳業者工會：細節待釐清

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐，團膳業者工會表示，目前細節仍待釐清。圖／取自簡舒培臉書
民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐，團膳業者工會表示，目前細節仍待釐清。圖／取自簡舒培臉書

民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情稱營養午餐疑似出現食物中毒，不過教育局駁斥稱並非食物中毒。團膳業者工會稍早也發聲明表示，部分細節仍有待進一步釐清，但業者每天供餐都戰戰兢兢，以食品安全為第一優先，若家長有疑慮可跟學校反映，由相關委員會查明處理。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，第一時間向學校了解，依目前掌握情況，部分細節仍有待進一步釐清，應以後續查證結果為準。

陳明信強調，團膳業者每天供餐都戰戰兢兢，以食品安全為第一優先。家長若對學校午餐有疑慮，請即時向學校反映，由學校依午餐契約及午餐供應委員會機制查明、處理。若發生疑似食安事件，本會也支持學校通報相關單位調查，釐清原因，保障學生健康。

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食物中毒 簡舒培

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