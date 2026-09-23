屏東原住民藝文盛會「斜坡上的藝術節」 10月3、4日開跑

屏東原住民族藝文盛會「2026斜坡上的藝術節」10月3、4日，在潮州林後四林平地森林園區登場。今年以音樂為核心，串聯藝術、設計與生活，規畫音樂展演、樂團大賽、生活設計獎、特色市集、文化體驗等，邀請大家在音樂與創作中感受屏東豐沛的文化能量。

今年規畫主舞台及文化舞台兩大展演區，邀請戴愛玲、婁峻碩、蕭景鴻、BOXING、圖騰樂團、Arase阿拉斯、Ponay卜耐、TBT泰武古謠傳唱、DJ汝妮等藝人及團體輪番演出，音樂十分多元包括流行、嘻哈、原創音樂等。

「2026斜坡上的樂團大賽」吸引全台共16組樂團報名，經評選後有6組入圍決賽，將於藝術節現場登台競演。活動現場推出「SIUBAI特色市集」，集結109個攤位，涵蓋特色美食、文創工藝、生活品牌及體驗活動，讓民眾邊聽音樂邊逛市集，享受美食。

今年也首度辦理「斜坡上的生活設計獎」，共32件作品投稿，創作者從原住民族文化、傳統工藝及生活經驗出發，透過設計轉化為貼近日常的創意作品，入選作品將於藝術節期間展出，得獎作品則會媒合市場及相關產業，拓展原住民族文化創意。

縣府表示，「斜坡上的藝術節」今年已進入第12屆，以音樂、藝術與設計為媒介，串聯創作者、產業與民眾。邀請大家10月3、4日來到林後四林平地森林園區共同參與這場原住民音樂、文化、藝術盛會。

「2026斜坡上的藝術節」10月3、4日在潮州林後四林平地森林園區登場，推出小米酒、杯袋 、手機帶周邊商品與打卡禮。圖／屏縣府提供

「2026斜坡上的藝術節」10月3、4日在潮州林後四林平地森林園區登場。記者潘奕言／攝影