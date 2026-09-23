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日本笠間台灣辦事處參訪屏東潮州 盼農產搭建交流橋樑

中央社／ 屏東縣23日電

屏東潮州鎮近年與日本茨城縣交流頻繁，9月在潮州展開大子町雛人形特展。日本笠間台灣辦事處今天參訪，盼雙方拓展觀光、農產合作，讓笠間栗子、潮州鳳梨成為交流橋樑。

茨城縣大子町雛人形特展現正於潮州日式歷史建築文化園區展出，日本笠間台灣辦事處長坪井勇樹今天到訪，除參觀特展外，由潮州鎮公所安排參訪鎮內建基路老街、三山國王廟等景點，並品嚐在地特色餐點。

潮州鎮公所主秘王建元告訴中央社記者，日本笠間市以栗子等農特產聞名，本次笠間台灣辦事處到訪，表達了與潮州在地餐飲業者合作的意願，盼能開發融入笠間農產食品。辦事處也對引進潮州優質鳳梨展現高度興趣，期許未來雙方在觀光與產業方面實質交流。

王建元說，潮州自與茨城縣水戶市金賞行進樂隊「Bluestone」交流開始，與茨城互動頻率漸增，日本背包客到訪潮州人數也明顯增加。明年預計持續推動「Bluestone」、人形展，以及與笠間市間的不同形式交流，盼透過各項交流，提高潮州在日本能見度，吸引更多日本旅客造訪，進而帶動在地觀光及餐飲等產業，讓台日交流轉化為在地商機。

潮州鎮公所表示，潮州已與茨城縣大子町、水戶市等多地交流，因此引發笠間市興趣。坪井勇樹首次深度探索潮州，發現潮州日式歷史建築文化園區建築保存狀況完好，留下深刻印象，也期盼未來在農業、觀光等面向，進一步拓展交流。

潮州鎮公所提及，潮州近年與日本交流逐步從文化展演、地方參訪延伸至教育、觀光與地方產業等多元面向。希望未來能持續讓潮州與日本建立更長期、穩定且具實質內容交流關係，讓更多日本朋友認識潮州，也讓潮州在地文化走向國際。

屏東 潮州 日本

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