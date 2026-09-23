海巡署：東沙島碼頭整建完工 已扣9中國小舟

海巡署今天表示，東沙島碼頭整建工程於7月如期完工驗收，新造100噸級巡防艇也正式進駐，大幅強化近岸巡護能力，今年度於東沙海域成功查扣中國小舟8案、9艘，全數依法沒入。

海洋委員會海巡署下午發布新聞稿表示，為遏阻中國漁船越界非法採捕，守護東沙環礁國家公園珍貴的海洋生態，自去年2月起全面精進執法策略，將中國越界違法作業小舟的處置由「驅離」提升為「強勢扣留」，並依法沒入作案工具，以提高違法成本，有效發揮嚇阻效果。

同時，去年沒入的中國小舟已依法轉作公務使用，投入島礁周邊淺礁巡查及海洋保育工作。

海巡署提到，東沙海域整體巡防執法能量已全面升級，隨著東沙島碼頭整建工程於本年度7月1日如期完工驗收，新造100噸級巡防艇正式進駐東沙島，大幅強化近岸巡護與即時機動應處能力；另常態部署大型巡防艦於東沙海域巡弋，搭配原已進駐的沿岸多功能巡防艇，展現多層嚇阻及機動執法的強大能力。

除此之外，海巡署本年度迄今已於東沙海域成功查扣中國小舟8案、9艘，全數依法沒入，展現中國漁船一經越界，海巡艦艇即刻查扣的執法成效。

海巡署強調，東沙環礁為台灣首座海洋國家公園，生態體系極為珍貴，絕不容許非法侵擾破壞；未來將持續推動艦艇籌建、碼頭建設及艦艇勤務部署，全面提升東沙海域巡防能量，嚴正查處中國越界船舶非法採捕案件，堅定捍衛台灣主權及海域安全，確保東沙海洋生態資源永續發展。