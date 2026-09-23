中秋連假出遊避車流高峰 墾丁、東港交通疏導計畫出爐

今年中秋教師節連假9月25日至28日共4天，屏東熱門觀光景點墾丁、小琉球將湧人大量人車潮，屏東縣警察局完成整體交通疏導規畫，將依情境管理、科技輔助、現場指揮三大原則，視車流狀況機動調整勤務，維持連假交通安全與順暢。

縣警局依歷年車流數據分析，台1線屏鵝公路南下車流高峰，預估為25日上午10時至下午5時；北上高峰則在27及28日下午3時至7時。警方計畫25日於台1線水底寮至內獅路段實施南下調撥車道；27日於台1線楓港至枋山路段實施北上調撥車道，並配合「台1線永翔路口分流措施」，適時增加北上車流綠燈秒數，提升車流疏解效率。

警局交控中心每日7時啟動「智慧號誌交控系統」，透過自動偵測車流及動態調整號誌長綠秒數，視即時車流狀況派員交通指揮或手動控燈。同時編組「交通快速疏導部隊」機動待命，遇有交通事故迅速到場排除，降低車流回堵及二次事故風險。

25日中午12時至晚上10時車城福安宮舉辦遶境活動，警方將掌握現場車流，機動引導南下前往墾丁的車輛改行「景觀公路」。25日至27日晚上6時至10時墾丁大街畫設為「行人徒步區」，車輛改行大灣路避免人車交織衍生危險。

東港碼頭往小琉球周邊道路，警局協調漁會拍賣市場於連假期間改採「2車道收費」，加速前往小琉球搭船及華僑市場採買車輛進場，減少朝隆路等候車陣。警察局長甘炎民呼籲，用路人可利用警廣路況報導及沿線電子看板掌握即時路況，適時調整行車路線，並遵守員警指揮，勿違規駕駛維護順暢交通環境。