請世界吃桌總舖師恆春食材辦桌 3社區宣告綠食宣言

墾管處辦理社區生態旅遊成果發表，今天請實境節目「請世界吃桌」總舖師大頭師以恆春食材辦桌；並為3個宣告綠食宣言社區授旗，盼未來旅客透過飲食認識土地與生產者。

墾丁國家公園管理處長許書國表示，墾管處輔導社區生態旅遊發展已逾20年，各社區在人力、接待經驗、遊程成熟度及市場條件上起點不同，也各有亮點。成果發表會邀請觀光產業組織代表參與，盼將社區豐富自然、產業與文化資源，以及居民累積地方故事，連結內容行銷、旅遊市場與外部資源。

墾管處今天新聞稿表示，墾丁國家公園社區生態旅遊成果發表會暨辦桌秀在恆春龍水寶靈宮舉行，由大頭師蔡瑞成規劃半島料理，優先選用社區自產及在地小農食材，結合社區生產活力菜、黑豆腐、里德社區雨來菇，以及恆春洋蔥等地方物產，將半島風土融入辦桌菜色。現場邀集旅行業者、旅宿餐飲業者等品嚐與交流，認識社區食材應用方式，探索後續合作機會。

墾管處表示，水蛙窟、龍水及港口社區透過前期課程與交流，重新檢視食材來源、在地生產及餐飲服務方式，將環境友善原則融入社區接待。3社區今年取得「綠食宣言」，並在成果發表會接受授旗。

墾管處指出，取得「綠食宣言」社區的物產，也透過不同料理呈現特色。港口社區自產茶葉融入「港口茶冷泡海大蝦」；好市集手作料理運用水蛙窟社區香草製作「香草風味冰淇淋」；龜時間goöod time則以龍水米創作「龍水米麵包」佐香草青醬，讓參與者從一道道料理認識社區生產與生活。

根據綠色餐飲指南，「綠食宣言」為永續飲食運動，有6項原則，包含優先採購有機友善環境食材、優先採用當地當令食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項，以及減少資源耗損與浪費。