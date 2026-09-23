快訊

亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領軍男團摘銅喊話再創歷史

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

聽新聞
0:00 / 0:00

請世界吃桌總舖師恆春食材辦桌 3社區宣告綠食宣言

中央社／ 屏東縣23日電

墾管處辦理社區生態旅遊成果發表，今天請實境節目「請世界吃桌」總舖師大頭師以恆春食材辦桌；並為3個宣告綠食宣言社區授旗，盼未來旅客透過飲食認識土地與生產者。

墾丁國家公園管理處長許書國表示，墾管處輔導社區生態旅遊發展已逾20年，各社區在人力、接待經驗、遊程成熟度及市場條件上起點不同，也各有亮點。成果發表會邀請觀光產業組織代表參與，盼將社區豐富自然、產業與文化資源，以及居民累積地方故事，連結內容行銷、旅遊市場與外部資源。

墾管處今天新聞稿表示，墾丁國家公園社區生態旅遊成果發表會暨辦桌秀在恆春龍水寶靈宮舉行，由大頭師蔡瑞成規劃半島料理，優先選用社區自產及在地小農食材，結合社區生產活力菜、黑豆腐、里德社區雨來菇，以及恆春洋蔥等地方物產，將半島風土融入辦桌菜色。現場邀集旅行業者、旅宿餐飲業者等品嚐與交流，認識社區食材應用方式，探索後續合作機會。

墾管處表示，水蛙窟、龍水及港口社區透過前期課程與交流，重新檢視食材來源、在地生產及餐飲服務方式，將環境友善原則融入社區接待。3社區今年取得「綠食宣言」，並在成果發表會接受授旗。

墾管處指出，取得「綠食宣言」社區的物產，也透過不同料理呈現特色。港口社區自產茶葉融入「港口茶冷泡海大蝦」；好市集手作料理運用水蛙窟社區香草製作「香草風味冰淇淋」；龜時間goöod time則以龍水米創作「龍水米麵包」佐香草青醬，讓參與者從一道道料理認識社區生產與生活。

根據綠色餐飲指南，「綠食宣言」為永續飲食運動，有6項原則，包含優先採購有機友善環境食材、優先採用當地當令食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項，以及減少資源耗損與浪費。

恆春 辦桌 食材

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苗縣府公布「金牌農村」名單並頒獎 3組社區將代表參加全國賽

瑞芳東和社區成果發表 多元課程凝聚里民情感

3歐元社會實驗 左派黨柏林推社區食堂對抗物價與孤獨

2026台南築角決賽 後壁頂長社區奪金獎

相關新聞

中秋連假出遊避車流高峰 墾丁、東港交通疏導計畫出爐

今年中秋教師節連假9月25日至28日共4天，屏東熱門觀光景點墾丁、小琉球將湧人大量人車潮，屏東縣警察局完成整體交通疏導規畫，將依情境管理、科技輔助、現場指揮三大原則，視車流狀況機動調整勤務，維持連假交通安全與順暢。

老舊機組0拆除 她酸：陳其邁沒像打給蔡英文那麼積極打給賴清德？

高市府為拆除興達、大林電廠老舊機組，6度行文台電，至今卻連1部都沒拆。議員邱于軒今在議會質詢時直酸，「陳其邁市長沒有像打給蔡英文那麼積極打給賴清德？」她要求市府硬起來，為高雄人爭一口氣；環保局長張瑞琿答詢說，將持續要求台電推動老舊機組拆除。

金門警友會沉寂後重新啟動 李光杏接首任理事長誓言當警察最堅實後盾

空轉許久的金門縣警察之友會終於重新啟動！警友會日前舉行成立大會暨第1屆第1次會員大會，歷經理事長人選幾番折衝，原先獲選的陳姓業者因個人考量力辭，最後由地方熱心公益人士李光杏接棒，經理事互選後出任首屆理事長，警友會也正式展開會務運作。

中秋連假哪裡去？到屏東走一日至三日遊主題路線

迎接中秋連假，屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，以「慢遊屏東」為主軸，規畫一日至三日多條主題路線，邀請遊客到屏東深入探索文化歷史、自然生態與海岸風光，以不同視角認識屏東，感受多元豐富的地方生活樣貌。

中秋教師節4天連假將至 高雄熱門景點遊樂區交管一次看

中秋節、教師節4天連假將於9月25日至28日登場，高雄市熱門景區預料湧入大量人車，警方將加強重要交流道及7處風景區、遊樂園周邊交通疏導，並視車流及停車場狀況彈性實施交通管制，呼籲民眾出遊前先做好交通規畫。

影／高雄千坪農地淪「廢材山」 議員轟監管失靈：農地當垃圾場

高雄農地遭非法堆置問題再添一樁，市議員許采蓁今在議會質詢揭露，永安區一處約5900平方公尺、近1800坪農地，被大量廢木材、廢土及機具占據堆成小山，她痛批，從美濃大峽谷、小港柏油山、大樹光電海到燕巢垃圾山，如今又冒出永安廢材山，千坪農地被當垃圾場；環保局回應，去年稽查發現已移送地檢署偵辦，並要求業者年底前完成清理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。