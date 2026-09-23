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海科營運中心首開董監事會 陳璋玲任代理執行長

中央社／ 高雄23日電

海委會為維運調查船與船模實驗室，2日成立「國家海洋科技營運中心」，於今天召開首次董監事會議，審查通過中心組織章程等作業規章，及任命國海院長陳璋玲擔任代理執行長。

海洋委員會透過新聞稿說明，為維運管理「國家海洋基礎資料調查船」及「國家船模實驗室」，海委會新設行政法人「國家海洋科技營運中心」，並於今天由海委會副主委、兼任中心董事長吳欣修主持第一次董監事會議。

海洋委員會主委管碧玲表示，中心歷經1年多籌備，首開董監事會議，象徵台灣從「知海、愛海」邁向「科研護海」，未來將持續厚植全社會防衛與海洋治理韌性，讓台灣以海洋為基石，以世界為舞台，展現海洋科技自主量能，邁向「安全海洋、永續海洋、共榮海洋」願景。

吳欣修提到，中心將構築跨域科研平台，廣納造船、海洋工程、系統與船舶機電、航海、輪機、航運管理、海洋科學及海洋探測等相關領域人才，串聯產官學研各界與跨部會量能，共同投入國家海洋科技發展。

海委會表示，中心由國海院督導籌設，期盼透過行政法人以具彈性的用人機制，吸引及留任高階人才，並以「六大主軸」作為中長程營運發展藍圖，從基礎研究、實務驗證到產業轉化，逐步建立專業且具國際競爭力的海洋科技營運與服務量能。

海委會指出，「六大主軸」涵蓋國家海洋調查船的「船舶營運與航行安全管理」、「培育專業探測與維運團隊」、「探測標準與品質管理」，以及國家船模實驗室的「船模研發與精密製造」、「船模實驗設計與執行」、「核心專業人才培訓」。

海委會補充，自111年起推動「國家船模實驗室興建計畫」，目前已完成操作專業人員國內、外培訓，待實驗室完工後，將串聯國內學研量能，補足台灣船舶自主設計與完整船模試驗的關鍵技術拼圖，實現關鍵技術國產化。

至於112年啟動的「海洋基礎資料調查船興建計畫」，將進行全海域基礎調查，建置海洋治理與國家安全所需圖資，為推動海域空間治理與海洋永續發展，提供科學基礎。

海委會 董監事 管碧玲

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