老舊機組0拆除 她酸：陳其邁沒像打給蔡英文那麼積極打給賴清德？

高市府為拆除興達、大林電廠老舊機組，6度行文台電，至今卻連1部都沒拆。議員邱于軒今在議會質詢時直酸，「陳其邁市長沒有像打給蔡英文那麼積極打給賴清德？」她要求市府硬起來，為高雄人爭一口氣；環保局長張瑞琿答詢說，將持續要求台電推動老舊機組拆除。

邱于軒在議會質詢時表示，台中近期推動增氣拆煤，老舊燃煤設施逐步拆除，反觀高雄興達電廠老舊燃煤機組仍留在原地。

「台中做到了，高雄做不到？」邱于軒說，她長期追蹤興達電廠老舊燃煤機組運轉狀況，市府為此建立監控系統，掌握老舊機組啟動情形，如今興達電廠已增建新燃氣機組，應要求舊機組真正退場，而不是除役後仍留在電廠內。

邱于軒要求張瑞琿表態，希望趕在陳其邁任期結束前，至少拆掉一部老舊機組，「大林也好、興達也好，為高雄人爭一口氣」。

張瑞琿答詢，環保局已向台電表達拆除要求，公文已經「發了6次」，興達1至4號及大林5號機均在要求範圍。邱于軒追問，「先拆哪一個？大林5號還是興達1、2、3、4號？」張瑞琿回答，都有向台電提出要求。

邱于軒質疑，市府連發6次公文，仍未見具體拆除行動，光靠公文往返顯然不足，她話鋒一轉直說「陳其邁市長沒有像打給蔡英文那麼積極打給賴清德？」認為市府若把老舊機組退場視為重要空汙政策，就應提高溝通層級，直接向中央爭取，而非一再發函。

張瑞琿澄清，台電有發文回覆，但被追問回文內容時表示後續提供資料，並強調會持續要求台電拆除老舊機組。