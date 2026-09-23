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金門警友會沉寂後重新啟動 李光杏接首任理事長誓言當警察最堅實後盾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣警察之友會近期舉行改選，適逢中秋節將屆，新任理事長李光杏（左七）昨日率副理事長及理監事前往金門縣警察局，致贈中秋慰問禮品，向長年堅守第一線的警察人員表達關懷與敬意。圖／金門縣警局提供
金門縣警察之友會近期舉行改選，適逢中秋節將屆，新任理事長李光杏（左七）昨日率副理事長及理監事前往金門縣警察局，致贈中秋慰問禮品，向長年堅守第一線的警察人員表達關懷與敬意。圖／金門縣警局提供

空轉許久的金門警察之友會終於重新啟動！警友會日前舉行成立大會暨第1屆第1次會員大會，歷經理事長人選幾番折衝，原先獲選的陳姓業者因個人考量力辭，最後由地方熱心公益人士李光杏接棒，經理事互選後出任首屆理事長，警友會也正式展開會務運作。

警友會成立後旋即展開行動，適逢中秋節將屆，李光杏昨日率副理事長及理監事前往金門縣警察局，致贈中秋慰問禮品，向長年堅守第一線的警察人員表達關懷與敬意，也為警友會重啟後的第一個中秋留下具體行動。

李光杏表示，接任金門縣警察之友會的首屆理事長是一份榮譽，更是一份責任。警友會成立後迎來第一個中秋節，因此特別率領團隊到警察局慰問，感謝警察同仁長年在第一線的辛勞付出。未來警友會將持續關懷員警、支持警政工作，凝聚地方各界力量，成為警察同仁的堅實後盾，也扮演好警民之間的橋梁角色。

金門地處離島，除了觀光旅遊發展，小三通往來頻繁，治安、交通及為民服務工作都具有特殊性。警友會指出，第一線員警長年面對各項勤務與突發狀況，肩負守護地方治安的重要任務，警友會希望透過地方力量的投入，發揮在地互助精神，讓員警感受到來自地方的支持。

金門縣警察局長黃壬聰也對警友會重新成立表達祝賀，並感謝李光杏及全體理監事在中秋前夕前往慰問。他表示，各界對警察工作的關心與鼓勵，讓第一線同仁倍感溫暖，也會將這份支持化為工作力量，持續做好治安、交通及為民服務工作，全力守護鄉親生命財產安全。

此次警友會改組，地方人士組成的首屆團隊也正式亮相。除理事長李光杏外，陳介和、任奕勳、李鍾靈擔任副理事長，顏楷侖任總幹事；陳金福任常務理事、林天福任常務監事；理事包括陳正杰、呂金琦、楊漢威、于宗右、李胤澤、林家榮、莊添裕、翁立奇、李根遠及張斯翔，監事則為林妙双、裴曉敏。

對於沉寂許久後重新啟動，李光杏表示，警友會不是單純的組織運作，而是希望結合地方各界力量，實際支持警察工作，未來也將持續透過慰問、關懷及各項活動，讓警察同仁知道，守護金門治安的路上，地方始終與他們站在一起。

金門縣警察之友會近期舉行改選，新任理事長李光杏（左）昨日前往金門縣警察局，致贈中秋慰問禮品，向長年堅守第一線的警察人員表達關懷與敬意，由局長黃壬聰（右）代表接受。圖／金門縣警局提供
金門縣警察之友會近期舉行改選，新任理事長李光杏（左）昨日前往金門縣警察局，致贈中秋慰問禮品，向長年堅守第一線的警察人員表達關懷與敬意，由局長黃壬聰（右）代表接受。圖／金門縣警局提供

金門 理事長 警察 中秋節

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