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中秋連假哪裡去？到屏東走一日至三日遊主題路線

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線，圖為九棚沙漠。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線，圖為九棚沙漠。圖／縣府提供

迎接中秋連假，屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，以「慢遊屏東」為主軸，規畫一日至三日多條主題路線，邀請遊客到屏東深入探索文化歷史、自然生態與海岸風光，以不同視角認識屏東，感受多元豐富的地方生活樣貌。

一日遊部分，「藝文漫遊」串聯屏菸1936文化基地、屏東書院與勝利星村創意生活園區等場所，晚上至屏東千禧公園欣賞「萌趣侏羅紀・恐龍寶寶誕生祭」主題燈飾，感受屏東在地文化與藝術魅力。

「知見屏東」走訪農業科技園區觀賞水族展示廳及天明製藥農科觀光藥廠，探索海洋生物與中醫科學，下午至台灣原住民族文化園區及山川琉璃吊橋，認識原住民生活並觀賞壯麗山川景色。「綠境溜搭」到林後四林平地森林園區、泗林朝林宮與潮州鐵道園區，並享受特色古早味冰品。

二日遊「向海而行」從內埔昌黎祠、竹田頓物驛文創園區一路玩至東港，隔日參觀王船文化館、東隆宮，並於大鵬灣國家風景區體驗遊湖、烤鮮蚵等遊憩活動。「生態走讀」結合2026琅嶠鷹季系列活動，到龍鑾潭自然中心、地質奇景的出火地質公園、鵝鑾鼻公園，隔日至社頂自然公園參與賞鷹解說活動，再到至水蛙窟、佳樂水風景區、九棚大沙漠探索自然生態。

三日遊「遊憩屏南」包括海洋生物博物館、海口港看海美術館及鹿境梅花鹿生態園區，再到紅柴坑漁港享受珊瑚礁海岸，最後串聯貝殼美術館、枋山及佳冬，打造完整山海慢旅路線。

交通旅遊處提醒，部分體驗活動及導覽需事先預約，也呼籲旅客選擇合法旅宿，10月31日前入住「2026屏東旅遊購GO節」合作旅宿即可抽大獎。

屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線。圖／縣府提供

屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線。圖／縣府提供

屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線，圖為東港王船文化館。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「秋意漫漫‧遊屏東」系列遊程，規畫一日至三日多條主題路線，圖為東港王船文化館。圖／縣府提供

屏東 公園 漫遊 國家風景區

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