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中秋教師節4天連假將至 高雄熱門景點遊樂區交管一次看

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
中秋、教師節連假，高雄市警方將在多處遊樂園及景點管制交通。圖／高雄市警交通大隊提供
中秋、教師節連假，高雄市警方將在多處遊樂園及景點管制交通。圖／高雄市警交通大隊提供

中秋節、教師節4天連假將於9月25日至28日登場，高雄市熱門景區預料湧入大量人車，警方將加強重要交流道及7處風景區、遊樂園周邊交通疏導，並視車流及停車場狀況彈性實施交通管制，呼籲民眾出遊前先做好交通規畫。

警方表示，旗津景區將視主要道路車流及停車場狀況，於旗津一路與敦和街、廣澤街口彈性啟動單行管制，引導車流分流。

壽山動物園方面，將依園區停車場停車率及萬壽路車流狀況實施單行管制，車輛一律由鼓山二路、興隆路口上山，鼓山一路、萬壽路口則視壅塞情形管制汽車上山。

旗山老街、美濃景區若出現車流驟增，警方及義交將啟動截流。旗山地區將於延平一路、旗甲路口等3處路口，引導車輛改走台29線，前往嶺口交流道接國道10號；美濃則於中興路、忠孝路口彈性管制，引導車輛改走光明路，再前往國道10號旗山端交流道。

高雄果嶺自然公園在這次連假，也列入重點交通疏導區。警方將視周邊道路及停車場狀況管制車輛入園，若停車空間吃緊，民眾可先將車輛停放澄清湖園區停車場，再步行或搭乘接駁車前往。

駁二特區若交通量達飽和，警方將於七賢路、公園路、真愛路及鼓山路、臨海新路等周邊路口實施截流，並引導車輛改走七賢三路、鼓山一路、大公路等外圍道路。

高雄親子遊樂園則將依園區停車空間實施管制，停車場滿場時，現場人員將引導車輛前往夢時代替代停車場，再轉乘輕軌前往園區。

高市警提醒，連假期間熱門景區人車眾多，上午10時至下午1時、下午3時至晚間7時為預估車流尖峰，建議民眾儘量避開尖峰時段，或改走替代道路，並多利用公車、捷運、輕軌等大眾運輸工具。

連假 高雄 中秋 景點

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