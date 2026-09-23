影／高雄千坪農地淪「廢材山」 議員轟監管失靈：農地當垃圾場

高雄農地遭非法堆置問題再添一樁，市議員許采蓁今在議會質詢揭露，永安區一處約5900平方公尺、近1800坪農地，被大量廢木材、廢土及機具占據堆成小山，她痛批，從美濃大峽谷、小港柏油山、大樹光電海到燕巢垃圾山，如今又冒出永安廢材山，千坪農地被當垃圾場；環保局回應，去年稽查發現已移送地檢署偵辦，並要求業者年底前完成清理。

許采蓁在議會秀出現場影像指出，永安這處土地放眼望去，幾乎被廢土、廢木材及大型機具占滿，廢木材堆到約2.5至3公尺高；她透過高雄地籍資料查詢，發現土地面積約5900平方公尺，換算約1800坪，若依面積及影像推估，現場廢材可能多達1.5萬立方公尺，「可以塞滿6座奧運標準游泳池」。

許采蓁秀出Google歷年影像，2010年還是一片綠地，可以看到池塘，周邊也都是農田，但近年土地已被大量廢材占據，今年3月Google街景更拍到貨車在現場載運木材，更離譜是，這塊地竟是農地。

許采蓁說，她從去年開始追蹤高雄農地及環境遭破壞問題，從農地被挖出巨大坑洞、遭回填營建廢棄物，到保護區堆置柏油，如今連廢木材都堆進農地，質疑市府土地監管機制失靈。

「美濃大峽谷之後，市府不是投入衛星監測？」許采蓁痛批，她不只一次透過Google影像發現環境遭破壞地點，衛星監測究竟能否及時發現農地異常、保護土地，市府應說明清楚。

代理局長張瑞琿答詢表示，永安農地堆置廢材不是今年才發現，去年10月就已稽查，今年2月案件移送地檢署偵辦，另依廢棄物清理法第36條、貯存標準不符規定開罰72萬元，空汙部分重罰500萬元。

張瑞琿說，目前掌握涉及案件清除業者共44家，其中24家具清除許可，已要求業者提出清理、處置計畫並要求年底清空，若未清完，將視業者清理進度及現況研判連續開罰。

高雄永安區一處千坪農地廢木材堆成小山淪「廢材山」，議員許采蓁轟市府土地監管監管失靈。圖／取自高雄市議會官網