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紙風車「阿猴落地掃2」來了 28場巡演把屏東大小事搬上舞台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
紙風車屏東團創作「阿猴落地掃2」巡演，推出全新節目「好康報你知」，首場9月28日下午5時在屏東藝術館前廣場登場，一起來認識生活中的屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供
紙風車屏東團創作「阿猴落地掃2」巡演，推出全新節目「好康報你知」，首場9月28日下午5時在屏東藝術館前廣場登場，一起來認識生活中的屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供

紙風車屏東團員創作「阿猴落地掃2」巡演，推出全新節目「好康報你知」，首場9月28日下午5時在屏東藝術館前廣場登場，接續將在縣內各鄉鎮巡演28場，免費入場，邀請大小朋友來看戲，認識生活中的屏東大小事。

屏東縣政府文化處表示，「阿猴落地掃2」延續戲劇從生活出發創作方向，今年進一步強化音樂、歌舞及娛樂性，並加入更多元的表演形式。希望鄉親在看戲、聽歌與歡笑的過程中，自然認識屏東的新建設、生活資訊與實用好康，讓藝文演出更貼近民眾日常。

「好康報你知」從暖場互動便充滿屏東味，拼圖遊戲介紹屏東近年新景點，包括全台最南端的恆春文化中心、恆春出火地質公園等，帶領觀眾重新認識家鄉正在發生的變化。

演出也將投資、感情詐騙，以及失智、高齡照顧等生活內容融入劇情，縣鳥「紅尾伯勞」化身舞台上可愛角色。演員除演戲、唱歌、跳舞，還將現場即興作畫、拿起吉他自彈自唱，甚至是在舞台上炒菜，讓觀眾從視覺、聽覺、嗅覺到現場氣氛，都能一起參與其中。

紙風車劇團「阿猴落地掃2-好康報你知」9月28日起展開巡演，邀請大家一起從戲劇中感受在地生活。更多詳細資訊請上屏東縣政府文化處官網或屏東藝遊FACEBOOK粉絲專頁查詢。

紙風車屏東團創作「阿猴落地掃2」巡演，推出全新節目「好康報你知」，首場9月28日下午5時在屏東藝術館前廣場登場，一起來認識生活中的屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供
紙風車屏東團創作「阿猴落地掃2」巡演，推出全新節目「好康報你知」，首場9月28日下午5時在屏東藝術館前廣場登場，一起來認識生活中的屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供

由紙風車屏東團員們推出「阿猴落地掃」巡演，載歌載舞演繹屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供
由紙風車屏東團員們推出「阿猴落地掃」巡演，載歌載舞演繹屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供

由紙風車屏東團員們推出「阿猴落地掃」巡演，載歌載舞演繹屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供
由紙風車屏東團員們推出「阿猴落地掃」巡演，載歌載舞演繹屏東大小事。圖／屏東縣府文化處提供

屏東 紙風車 舞台

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