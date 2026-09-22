澎湖中小微企業轉型有成 導入AI拓展合作商機

澎湖20家中小微企業今天在觀光產業數位轉型成果發表會中，分享推動觀光產業升級成效，除導入AI工具，也強化產業合作，展現中小企業的轉型與成長，並促成媒合，共同創造商機。

經濟部中小及新創企業署委由澎湖縣中小企業榮譽指導員協進會，辦理「澎湖觀光產業數位轉型成果發表會」與「澎湖商機媒合會」，今天在CAFE!N澎湖馬公門市登場，吸引澎湖逾60家觀光旅宿及返鄉青年參與。

澎湖縣中小企業榮譽指導員協進會表示，澎湖觀光產業數位轉型成果發表會由在地20家中小微企業展示「在地輔導」、「數位工具導入」、「AI數位工具應用」及「成果分享」4大亮點，分享從零開始學習，到實際將AI工具應用於營運的轉變，充分體現「數位，讓改變發生；在地，讓價值被看見」的輔導精神。

另外，澎湖商機媒合會藉由餐飲、旅宿、特色商品、水域遊憩及觀光服務等5大領域，提供在地業者跨界對接的平台，協助拓展異業合作，實時掌握市場趨勢與通路資源，真正落實「把認識變成連結，把交流變成商機」。