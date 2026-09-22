快訊

高雄傍晚死亡車禍…遊覽車撞機車 33歲女騎士命喪輪下

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖中小微企業轉型有成 導入AI拓展合作商機

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖20家中小微企業今天在觀光產業數位轉型成果發表會中，分享推動觀光產業升級成效，除導入AI工具，也強化產業合作，展現中小企業的轉型與成長，並促成媒合，共同創造商機。

經濟部中小及新創企業署委由澎湖縣中小企業榮譽指導員協進會，辦理「澎湖觀光產業數位轉型成果發表會」與「澎湖商機媒合會」，今天在CAFE!N澎湖馬公門市登場，吸引澎湖逾60家觀光旅宿及返鄉青年參與。

澎湖縣中小企業榮譽指導員協進會表示，澎湖觀光產業數位轉型成果發表會由在地20家中小微企業展示「在地輔導」、「數位工具導入」、「AI數位工具應用」及「成果分享」4大亮點，分享從零開始學習，到實際將AI工具應用於營運的轉變，充分體現「數位，讓改變發生；在地，讓價值被看見」的輔導精神。

另外，澎湖商機媒合會藉由餐飲、旅宿、特色商品、水域遊憩及觀光服務等5大領域，提供在地業者跨界對接的平台，協助拓展異業合作，實時掌握市場趨勢與通路資源，真正落實「把認識變成連結，把交流變成商機」。

澎湖 澎湖縣 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI助攻傳產突圍！中市助特登工廠從老師傅經驗走向智慧製造

指標企業齊聚、掌握 AI 應用契機 2026台北數位應用博覽會10/15登場

數發部發布「NGO/NPO 數據轉型手冊」 打造AI驅動公共服務

龔明鑫：競爭力輔導團助升級 1.3萬家中小微企業受惠

相關新聞

紙風車「阿猴落地掃2」來了 28場巡演把屏東大小事搬上舞台

紙風車屏東團員創作「阿猴落地掃2」巡演，推出全新節目「好康報你知」，首場9月28日下午5時在屏東藝術館前廣場登場，接續將在縣內各鄉鎮巡演28場，免費入場，邀請大小朋友來看戲，認識生活中的屏東大小事。

屏東預算規模首破600億 周春米喊「產業來、建設做、福利多」

屏東縣長周春米今到議會定期會施政報告，周春米說，116年度屏東縣預算歲入601億、歲出606億元，歷年來首度突破600億元。她以「產業來、建設做、福利多」三大面向，提出客家、原民各十大建設，細數施政成果與藍圖。

普發1萬拚在地放大術 屏東縣議員促縣府提前布局消費加值

屏東縣縣長周春米今議會施政報告，提到經濟紅利全民共享，中央明年規畫普發每人一萬元。縣議員李世斌質詢，請縣府提前研擬「屏東消費加值方案」，爭取將消費留在屏東，推動屏東數位生活發展APP等。縣長周春米說，縣府在交通旅遊已有相關APP，將參考意見，研議數位發展在城市治理應用。

北高雄知名螺絲扣件大老張土火車禍搶救不治 生前事蹟曝光

台灣區螺絲公會前理事長張土火一手創立安拓集團，從事扣件業超過50年，昨天上午參加白埔產業園區動土儀式，下午轉往市府鳳山行政中心洽公，不幸發生車禍搶救不治，親友難過說「怎麼上午才看見，下午就傳出壞消息」，張土火事業有成之後熱心公益，他的猝逝令人不捨…

下雨天路面標線看不清楚很危險 高雄議員要求交通局設法改善

下雨積水會導致路面標線看不清楚、影響行車安全，尤其晚上特別危險。高雄市議員何權鋒以其他縣市採用的「全天候反光型標線」及「智慧照明路燈系統」為例，希望市府參考規畫，以增加行車安全。交通局表示，全天候反光型標線成本是傳統標線的十倍之多，初步會依據路型做貓眼配置，另參考其他縣市作法研究改進。

半島世界歌謠祭國慶連假登場 全球八國樂舞團齊聚

「2026半島世界歌謠祭」10月9日至10日在恆春西門廣場登場，今年集結8國共14組國內外團隊，由金曲獎歌手戴曉君攜手恆春半島民謠藝師、藝生及社區學校共同參與，屏東縣政府歡迎民眾國慶連假到恆春，感受來自世界各地的民謠音樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。