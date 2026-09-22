屏東預算規模首破600億 周春米喊「產業來、建設做、福利多」

屏東縣長周春米今到議會定期會施政報告，周春米說，116年度屏東縣預算歲入601億、歲出606億元，歷年來首度突破600億元。她以「產業來、建設做、福利多」三大面向，提出客家、原民各十大建設，細數施政成果與藍圖。

周春米說，台灣經濟成長，中央與全民共享經濟紅利，地方相對獲稅收增加，縣府在財政穩健、撙節開支情況下，有餘裕負擔長者的健保費，取消原設定排富條款，明年1月1日起全面補助65歲以上長者健保費用，縣府負擔15.5億元。

周春米說，任內推動「育兒三部曲」，包括生育津貼、月嫂服務，今年起加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，實質幫助青年家庭育兒。另外，自115學年度起全面補助營養午餐費用、持續推動長者假牙補助，讓男女老幼都能獲得照顧。

支持青年方面，周春米說，「買厝住屏東，縣府挺起家2.0」今年8月升級登場，將房貸利息補貼期限拉長至6年、購屋最高貸款額度1200萬元，減輕青年朋友購屋成家的資金壓力。屏東近年活化閒置空間，由北到南打造四處以青年為核心的創業與培力基地，未來將興建潮州青年圖書館、內埔客家青年基地，強化培育青年人才。

近年極端氣候影響，周春米表示，今年屏東受到0625與8月下旬超大豪雨影響，治水工作更顯迫切，持續針對大流域整治，包括恆春東門溪、東港第一排水、中林排水等治理工程進行到第四期工程，鹽埔、九如武洛溪排水與長治、屏東市牛稠溪排水也將迎來最後一哩路，全面提升屏東整體防洪韌性。

周春米表示，縣府向中央爭取天然災害復建工程達11.33億元，投入道路、山坡復建工程與應急排水改善工程。針對南州、新園、東港、林邊、枋寮等沿海鄉鎮，推動局部治水計畫，力求「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」，另麟洛台一線大湖排水、麟洛大排萬丹興化廍段等重點工程，規劃短中長計畫，讓屏東更具韌性。

周春米說，縣府攜手公所從源頭精進，明年起編列專款專案補助，考評公所水溝清理機制，確保落實清淤清溝。

「屏東有台積電了！」產業投資方面，周春米說，今年7家台積電供應鏈廠商進駐屏東科學園區，屏東進入大半導體科技S廊帶，持續開闢產業腹地，加上六塊厝、熱帶農業、新園等產業園區布局成形，正處於關鍵時刻，縣府確保水電充足、完善周邊生活機能，產業升級榮景可期。

65歲以上健保全面補助，取消排富條款，縣議員李世淦說，這項排富政策終於符合鄉親期待，真正照顧65歲以上長輩福利跟權益，長輩們以後能更安心、更有保障。