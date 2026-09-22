台電秋節物資捐贈 澎湖四社福機構受惠

秋節將至，台電澎湖區營業處今天前往澎湖轄內惠民啟智中心等四家社福機構，致贈各社福日常所需的民生物資，實質的關懷弱勢族群。

台電澎湖區營業處辦理社福團體物資捐贈活動，今天在秋節前夕，由處長路奎琛帶領志工團隊分別走訪心路樂朋家園、天主教澎湖教區附設惠民啟智中心、平安基金會白沙日間照顧機構及澎湖感恩養護中心等四家社福機構，致贈各社福機構所需民生物品，讓每一份愛心發揮最大的效益。

路奎琛表示，台電辦理社福團體物資捐贈活動，實地了解社福的日常服務及照護情形，並向長期堅守第一線服務照顧身障者、長者及弱勢族群的工作人員，表達敬意，也期盼藉由秋節送暖，拋磚引玉、凝聚更多社會力量，共同關注地方弱勢及社福機構需求，讓善意與關懷持續在澎湖傳遞。

路奎琛表示，台電不僅肩負穩定供電、守護民生的責任，也以地方的一份子投入地方公益與社會關懷，未來持續傾聽地方需求、善用企業資源，透過更多元的公益行動回饋社會，在守護澎湖每一盞燈火的同時，也為需要幫助的角落增添一份暖意。