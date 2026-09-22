快訊

金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴防中國漁船越界走私 馬祖海巡威力掃蕩

中央社／ 連江縣22日電

為防範中國漁船越界，杜絕走私海巡署第11巡防區指揮部日前執行聯合擴大威力掃蕩專案勤務，提升岸邊與海邊巡邏密度，加強不法查緝，守護台灣邊境安全。

海巡署第11（馬祖）巡防區今天發布新聞稿指出，20至21日統合金馬澎分署第10岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第10海巡隊，並與移民署北區事務大隊連江縣專勤隊、基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局等單位，全面巡查馬祖地區海域與海岸。

第11巡防區說，此次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，共動員巡防艇11艘、巡邏車60輛、巡邏機車10輛、查緝人力221員，運用各項應勤裝備，全面巡查馬祖地區海域、海岸。

第11巡防區進一步說明，查緝人員針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、灘岸等易走私、偷渡地點，積極巡緝發掘不法，還強化邊境勤務，增加貨船拆檢率。此外，持續取締驅離越界中國漁船，以維護海洋漁業資源及海纜設施安全。

根據第11巡防區統計，此次威力掃蕩專案期間，查獲通緝犯1名，驅離越界中國船舶3艘、登檢國籍漁船4艘。

海巡署11巡防區指揮部主任洪文泉透過新聞稿表示，馬祖地區海域遼闊，去年起海巡同仁已驅離越界中國船舶287艘、扣留4船；處理岸際漂流豬屍案2件、海洋生態保育暨岸際油污防治案3件；協助島際間民眾緊急醫療後送案44件；取締小三通旅客違規攜帶農產品案86件。

11巡防區強調，透過擴大威力掃蕩，以實際行動向民眾宣示海巡守護台灣土地，強力執法決心，呼籲民眾發現走私或偷渡等不法行為，可撥打118海巡服務專線。

馬祖 海巡 走私

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

澎湖岸海聯合勤務擴大威力掃蕩 全民安心過節

除役艦擬贈菲引憂慮 海巡署：協議書載明不用於對台漁船執法

要在疫情肆虐時牟利？雲林鴨農涉走私陸禽流感疫苗逾90公升 遭海巡攔截

影／虛報酸奶大陸走私禽流感疫苗 假「劉德華」今起訴

相關新聞

影／不排富了！周春米：屏東65歲以上健保費明年起每月最高補助826元

屏東縣長周春米今在議會第20屆第8次定期會施政報告中宣布，從明年1月1日開始，屏東縣65歲以上長輩（原住民55歲以上），每月最高補助826元健保費，全面取消排富條款。

中秋節4天連假屏鵝公路恐塞爆 警方交通措施出爐

中秋節及教師節連續4天假期，通往墾丁及台東的台1線屏鵝公路預估將湧入大量車潮，屏東縣警察局交通隊交控中心將分析車流量進行交通疏導措施，適時啟用調撥車道及分流措施，並請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛。

普發1萬拚在地放大術 屏東縣議員促縣府提前布局消費加值

屏東縣縣長周春米今議會施政報告，提到經濟紅利全民共享，中央明年規畫普發每人一萬元。縣議員李世斌質詢，請縣府提前研擬「屏東消費加值方案」，爭取將消費留在屏東，推動屏東數位生活發展APP等。縣長周春米說，縣府在交通旅遊已有相關APP，將參考意見，研議數位發展在城市治理應用。

北高雄知名螺絲扣件大老張土火車禍搶救不治 生前事蹟曝光

台灣區螺絲公會前理事長張土火一手創立安拓集團，從事扣件業超過50年，昨天上午參加白埔產業園區動土儀式，下午轉往市府鳳山行政中心洽公，不幸發生車禍搶救不治，親友難過說「怎麼上午才看見，下午就傳出壞消息」，張土火事業有成之後熱心公益，他的猝逝令人不捨…

下雨天路面標線看不清楚很危險 高雄議員要求交通局設法改善

下雨積水會導致路面標線看不清楚、影響行車安全，尤其晚上特別危險。高雄市議員何權鋒以其他縣市採用的「全天候反光型標線」及「智慧照明路燈系統」為例，希望市府參考規畫，以增加行車安全。交通局表示，全天候反光型標線成本是傳統標線的十倍之多，初步會依據路型做貓眼配置，另參考其他縣市作法研究改進。

半島世界歌謠祭國慶連假登場 全球八國樂舞團齊聚

「2026半島世界歌謠祭」10月9日至10日在恆春西門廣場登場，今年集結8國共14組國內外團隊，由金曲獎歌手戴曉君攜手恆春半島民謠藝師、藝生及社區學校共同參與，屏東縣政府歡迎民眾國慶連假到恆春，感受來自世界各地的民謠音樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。