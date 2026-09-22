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嚴防中國漁船越界走私 馬祖海巡威力掃蕩
為防範中國漁船越界，杜絕走私，海巡署第11巡防區指揮部日前執行聯合擴大威力掃蕩專案勤務，提升岸邊與海邊巡邏密度，加強不法查緝，守護台灣邊境安全。
海巡署第11（馬祖）巡防區今天發布新聞稿指出，20至21日統合金馬澎分署第10岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第10海巡隊，並與移民署北區事務大隊連江縣專勤隊、基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局等單位，全面巡查馬祖地區海域與海岸。
第11巡防區說，此次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，共動員巡防艇11艘、巡邏車60輛、巡邏機車10輛、查緝人力221員，運用各項應勤裝備，全面巡查馬祖地區海域、海岸。
第11巡防區進一步說明，查緝人員針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、灘岸等易走私、偷渡地點，積極巡緝發掘不法，還強化邊境勤務，增加貨船拆檢率。此外，持續取締驅離越界中國漁船，以維護海洋漁業資源及海纜設施安全。
根據第11巡防區統計，此次威力掃蕩專案期間，查獲通緝犯1名，驅離越界中國船舶3艘、登檢國籍漁船4艘。
海巡署11巡防區指揮部主任洪文泉透過新聞稿表示，馬祖地區海域遼闊，去年起海巡同仁已驅離越界中國船舶287艘、扣留4船；處理岸際漂流豬屍案2件、海洋生態保育暨岸際油污防治案3件；協助島際間民眾緊急醫療後送案44件；取締小三通旅客違規攜帶農產品案86件。
11巡防區強調，透過擴大威力掃蕩，以實際行動向民眾宣示海巡守護台灣土地，強力執法決心，呼籲民眾發現走私或偷渡等不法行為，可撥打118海巡服務專線。
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