嚴防中國漁船越界走私 馬祖海巡威力掃蕩

下雨積水會導致路面標線看不清楚、影響行車安全，尤其晚上特別危險。高雄市議員何權鋒以其他縣市採用的「全天候反光型標線」及「智慧照明路燈系統」為例，希望市府參考規畫，以增加行車安全。交通局表示，全天候反光型標線成本是傳統標線的十倍之多，初步會依據路型做貓眼配置，另參考其他縣市作法研究改進。

2026-09-22 13:16