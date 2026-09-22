普發1萬拚在地放大術 屏東縣議員促縣府提前布局消費加值

屏東縣縣長周春米今議會施政報告，提到經濟紅利全民共享，中央明年規畫普發每人一萬元。縣議員李世斌質詢，請縣府提前研擬「屏東消費加值方案」，爭取將消費留在屏東，推動屏東數位生活發展APP等。縣長周春米說，縣府在交通旅遊已有相關APP，將參考意見，研議數位發展在城市治理應用。

議員李世斌說，屏東產業與重大建設持續推進，城市治理也應同步升級。以屏東70多萬人口概算，若每人領取1萬元，現金總規模將達70多億元，縣府應提前設計消費誘因，讓這筆資金成為市場、夜市、商圈、餐飲、旅宿及農漁產業的商機，擴大在地經濟效益。

李世斌指出，中央規畫普發一萬元仍待完成法定程序，實際發放時間尚未確定，正是地方政府提前準備時機。他先前已提出在地消費加值建議，但當時接近發放階段，縣府籌備時間有限，這次應及早完成財源盤點、預算規畫、系統整合及店家募集，爭取在中央啟動發放時同步推出配套。

李世斌說，初期可結合消費登錄、在地點數、抽獎、數位支付、店家優惠及外縣市旅客加碼，並提供簡易登錄、數位券或紙本替代方案，協助未開立統一發票或不熟悉數位操作的小型攤商參與。

周春米表示，行銷在地部分，屏東農漁產品有「屏安箱」、「金牌水產」，研擬將屏東農漁產放在農業處網站，會持續努力，讓消費留在屏東。

李世斌說，盼透過提前部署，讓市場攤商多一筆生意、青年店家多一位客人、農漁產品多一張訂單，將消費契機轉化為地方發展的長期動能。