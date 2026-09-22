北高雄知名螺絲扣件大老張土火車禍搶救不治 生前事蹟曝光

台灣區螺絲公會前理事長張土火一手創立安拓集團，從事扣件業超過50年，昨天下午參加白埔產業園區動土儀式，下午轉往市府鳳山行政中心洽公，不幸發生車禍搶救不治，親友難過說「怎麼上午才看見，下午就傳出壞消息」，張土火事業有成之後熱心公益，他的猝逝令人不捨。

張土火擔任扶輪社總監，昨天上午先去橋頭白埔產業園區動土儀式，下午3時多轉往鳳山行政中心洽談扶輪社主辦的品德教育活動企畫案，行走穿越便道時，突然被一輛貨車撞上倒地不起，送醫急救後宣告不治。

張土火是白手起家的傳統產業老闆，曾擔任台灣螺絲公會第17屆理事長。自小家中務農，退伍後進入機械公司擔任技術員，一路高升至副廠長，曾在自家豬舍架設機器研究冷鍛製造技術。

1986年，張土火創立安拓實業公司，生產特殊扣件、汽機車零配件。2008年投資全球安聯科技公司，主力牙科、骨科醫療器材，以及開發人工牙根，更赴越南設廠，從傳產成功轉型進入高端醫材產業。

螺絲同業說，張土火在擔任台灣區螺絲公會理事長期間十分用心，除盡力協助傳統螺絲產業同業解決問題之外，更鼓勵大家朝高值化汽車特殊扣件方向發展，卸任交接時，他將3年工會任期盈餘提撥450萬元，全數捐助16個弱勢團體。

安拓集團橫跨台灣、中國大陸及越南，涵蓋安拓實業公司、安鎂科技、全球安聯科技公司、上海聯植醫療器械公司、寧波安旺特種緊固件公司、昆山廣杰特種緊固件公司、昆山展特精密模具公司及安拓越南責任公司。