下雨天路面標線看不清楚很危險 高雄議員要求交通局設法改善

下雨積水會導致路面標線看不清楚、影響行車安全，尤其晚上特別危險。高雄市議員何權鋒以其他縣市採用的「全天候反光型標線」及「智慧照明路燈系統」為例，希望市府參考規畫，以增加行車安全。交通局表示，全天候反光型標線成本是傳統標線的十倍之多，初步會依據路型做貓眼配置，另參考其他縣市作法研究改進。

議員何權峰今天質詢指出，下雨天積水會導致路面標線不明，尤其晚上行駛更危險，台北市及新北市使用「全天候反光型標線」改善，價錢比較貴，部分特殊路段可以考慮試辦以增進行車安全。

此外，桃園市使用人工智慧照明路燈系統，透過AI即時監控道路，會根據天候與路面反光情形，自動切換燈光模式。高雄針對積水或晚上標線不明有無改善作法，能否參考其他縣市做法挑選路段推動試辦？

交通局長張淑娟回應，全天候反光標線的成本是現在的十倍之多，台北也不是全市引進，只在特定路段試辦，交通局有在關注試辦成效；桃園市的作法是屬於新技術，還要進一步了解。

張淑娟說，下雨會形成水膜產生反光，以至於看不見路面標線，這是物理現象，用貓眼改善的效果不錯，但會讓機車容易打滑，所以不能設在機車行駛車道，初步會針對快慢分隔路型做貓眼配置，一般無分隔路型的地方，再來參考其他縣市作法進一步研究改善。