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下雨天路面標線看不清楚很危險 高雄議員要求交通局設法改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員何權峰要求交通局設法改善下雨導致路面交通標線看不清楚的問題。圖／取自高雄市議會
高雄市議員何權峰要求交通局設法改善下雨導致路面交通標線看不清楚的問題。圖／取自高雄市議會

下雨積水會導致路面標線看不清楚、影響行車安全，尤其晚上特別危險。高雄議員何權鋒以其他縣市採用的「全天候反光型標線」及「智慧照明路燈系統」為例，希望市府參考規畫，以增加行車安全。交通局表示，全天候反光型標線成本是傳統標線的十倍之多，初步會依據路型做貓眼配置，另參考其他縣市作法研究改進。

議員何權峰今天質詢指出，下雨天積水會導致路面標線不明，尤其晚上行駛更危險，台北市及新北市使用「全天候反光型標線」改善，價錢比較貴，部分特殊路段可以考慮試辦以增進行車安全。

此外，桃園市使用人工智慧照明路燈系統，透過AI即時監控道路，會根據天候與路面反光情形，自動切換燈光模式。高雄針對積水或晚上標線不明有無改善作法，能否參考其他縣市做法挑選路段推動試辦？

交通局長張淑娟回應，全天候反光標線的成本是現在的十倍之多，台北也不是全市引進，只在特定路段試辦，交通局有在關注試辦成效；桃園市的作法是屬於新技術，還要進一步了解。

張淑娟說，下雨會形成水膜產生反光，以至於看不見路面標線，這是物理現象，用貓眼改善的效果不錯，但會讓機車容易打滑，所以不能設在機車行駛車道，初步會針對快慢分隔路型做貓眼配置，一般無分隔路型的地方，再來參考其他縣市作法進一步研究改善。

議員 高雄 高雄市

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