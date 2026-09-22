半島世界歌謠祭國慶連假登場 全球八國樂舞團齊聚

「2026半島世界歌謠祭」10月9日至10日在恆春西門廣場登場，今年集結8國共14組國內外團隊，由金曲獎歌手戴曉君攜手恆春半島民謠藝師、藝生及社區學校共同參與，屏東縣政府歡迎民眾國慶連假到恆春，感受來自世界各地的民謠音樂。

縣府文化處表示，今年半島世界歌謠祭規模升級，擴大為1個月的「歌謠月」系列活動，10月將推出恆春劇場館國際展演、半島世界歌謠祭、民謠大賽、民謠論壇四大戲碼，透過樂舞演出、民謠競賽與國際交流，串聯在地文化與世界。

主秀節目「半島歌舞秀」10月10日晚上7時登場，由台灣跨界樂團「异境樂團」融合恆春半島民謠與世界樂舞，金曲獎歌手戴曉君擔任民謠顧問及演出嘉賓，與恆春、滿州民謠藝師藝生，及以色列電子雙人組SHIRAN & BAKAL、北印度舞蹈劇場與在地舞團，打造國際歌舞盛宴。

「世界音樂盛會」包括菲律賓Guhit Band雷鬼舞、台灣劉阿昌＆打幫你樂團用客語搖滾、以色列SHIRAN & BAKAL電子哈夫拉、金曲獎歌手Suming舒米恩阿美族古調、法國與台灣Te Natira'a大溪地樂舞、查德與加拿大AfrotroniX撒哈拉電子藍調、日本Minyo Crusaders民謠十字軍拉丁節奏與日本歌謠的跨界演出。

半島特製節目「鵝民謠狂想曲」由打狗亂歌團副團長王煌鵬，與恆春半島民謠協會及在地舞團共同創作，樂舞主題融合芭蕾、古調、歌謠與劇場美學，打造全新主題曲，用歌聲與舞步感受半島文化。

10月9日下午4時恆農假期渡假飯店舉辦國際交流工坊，日本Minyo Crusaders分享傳統民謠跨界創作；10月10日上午11時鹿兒島傳統樂器保存協會，在恆春文化中心劇場館帶來薩摩琵琶、板三味線及奄美三味線演出，皆免費入場。

10月15日至17日、24日至25日恆春文化中心將推出民謠大賽及民謠論壇，活動資訊可至「半島世界歌謠祭」粉絲專頁查詢。

「2026半島世界歌謠祭」10月9日至10日在恆春西門廣場登場，今年集結8國共14組國內外團隊演出。圖／縣府提供

「2026半島世界歌謠祭」10月9日至10日在恆春西門廣場登場，今年集結8國共14組國內外團隊演出。圖／縣府提供