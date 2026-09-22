中秋節4天連假屏鵝公路恐塞爆 警方交通措施出爐

中秋節及教師節連續4天假期，通往墾丁及台東的台1線屏鵝公路預估將湧入大量車潮，屏東縣警察局交通隊交控中心將分析車流量進行交通疏導措施，適時啟用調撥車道及分流措施，並請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛。

枋寮警分局表示，將依現場車流狀況，在台1線南下436.5K至445.5K、北上453K至460K路段實施調撥車道。北上車流增加時，視情況封閉永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於永翔路口右轉，經屏南路口左轉接臺17線續行，以分散車流。

往台東的台9線將採車道漸變措施，將2車道逐步匯集為1車道，增加車流匯入距離，維持行車順暢；北上設於新路社區449K，南下設於雙流段440K。另將結合南工分局出動空拍機，監控台1線及台9線沿線車流，以即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

警方也將成立「交通快速疏導部隊」，於枋寮、加祿、枋山、楓港及草埔等地分置車禍處理警力，即時至現場處理交通事故，快速排除車禍及塞車狀況。警方也將嚴格取締交通違規，於台1線沿線重要路段增派警力，架設錄影機嚴格取締台1線違規行駛機慢車道的汽車。

枋寮警分局提醒，枋山路段科技執法已正式實施，針對違規「行駛機慢車道」進行取締。也建議連續假期可避開尖峰時段，提早出遊、提早或延後返程，車多路段時請耐心駕駛，避免違規釀成事故。

中秋節及教師節連續4天假期，屏東縣警察局交通隊交控中心將在台1線屏鵝公路適時啟用調撥車道及分流措施。圖／警方提供