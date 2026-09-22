持一卡通使用TPASS乘車不便 高市交通局：二代卡明年第一季可開放

TPASS受通勤族歡迎，卻有很多人手上的一卡通無法使用，台鐵車站不能掃 QR Code 乘車碼進出站，手機Apple Pay也不支援，高雄市議員郭建盟覺得太不方便，要求交通局協調改善。高市交通局長張淑娟表示，一卡通PLUS二代卡正在開發系統，預計明年第一季可開放使用。

高雄市議會進行交通部門質詢，議員郭建盟指出，TPASS很便宜卻有很多不便 ，很多人的卡片不能用，必須買指定的TPASS一卡通才能用，為何不去溝通？另外台鐵不支援手機APP掃碼的問題已經反映很久無法解決，蘋果手機的Apple Pay便民又國際化，卻也不能使用。

交通局長張淑娟表示，一卡通PLUS二代卡買399南高屏方案部分，在跟一卡通公司溝通後，他們正在開發系統綁定TPASS，預計明年第一季可以開放；台鐵QR Code 問題已經談3年，過去交通部已列管，會再去了解進度。

此外，蘋果手機系統跟一卡通系統完全不一樣，悠遊卡公司與一卡通公司都談過，尚未有共識，除技術外還涉及商業問題，所以蘋果手機先從wallet （錢包）透過信用卡系統支付，跟手機直接刷不太不一樣，也期待早點像歐洲用手機就能刷卡搭車。