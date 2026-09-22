台積落腳白埔園區 年產值上看3千億

台積電CoWoS先進封裝設備與材料驗證基地確定落腳高雄白埔產業園區，預估帶動逾廿家中下游設備、材料供應鏈廠商進駐；賴清德總統昨出席動土典禮，指園區預計創造逾四千個工作機會，年產值上看三千億元，並強調政府已將ＡＩ與資料中心用電納入評估，確保二○三五年前供電無虞，加速綠能發展。

賴總統說，白埔園區二○二三年啟動，三年內完成環評、都市計畫審議及廠商布局，繼屏東半導體供應鏈專區後，將持續推進「大南方新矽谷」政策，讓南台灣成為具全球競爭力的科技聚落。目前政府已盤點全台供電，每日備轉容量率維持十％到廿％以上，另盤點逾一千一百公頃產業用地，由行政院成立跨部會專案小組，協助企業解決土地、水、電及人才等問題。全球ＡＩ時代，台灣具備天時、地利、人和，盼產官合作確保百年國際競爭優勢，讓更多青年留在家鄉安居樂業。

高雄市長陳其邁表示，白埔園區約五十三公頃產業用地，約廿五公頃由台積電及下游供應商共同成立「先進封裝設備與材料驗證中心」，整合研發、技術驗證及產業鏈三大功能。

他說，台積電進駐高雄成為研發與技術驗證的核心廠商，信驊、穎威、川湖等超過廿家中下游設備、材料供應商規畫進駐，強化先進封裝供應鏈韌性。另鴻海也將使用白埔南邊基地設ＡＩ產品研發及製造中心，擴充ＡＩ伺服器布局，白埔將成為全台擁有半導體先進設備材料驗證及ＡＩ先進製造的技聚落。

陳其邁指白埔另項任務是結合台積電、工研院及金屬中心技術輔導與驗證資源，助在地業者轉進高附加價值半導體設備及ＡＩ伺服器供應鏈。目前白埔一期完成招商，二期也啟動開發，隨著台積電、鴻海及周邊供應鏈進駐，將承接CoWoS商機，帶動傳統產業升級。