聽新聞
0:00 / 0:00

台積落腳白埔園區 年產值上看3千億

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
賴清德總統（左二）昨天南下高雄，出席白埔產業園區動土典禮，與高雄市長陳其邁（右三）、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左一）、鴻海輪值CEO楊秋瑾（右二）、日月光營運長吳田玉（右一）等人共同持鏟動土，宣告高雄半導體產業布局再下一城。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左二）昨天南下高雄，出席白埔產業園區動土典禮，與高雄市長陳其邁（右三）、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左一）、鴻海輪值CEO楊秋瑾（右二）、日月光營運長吳田玉（右一）等人共同持鏟動土，宣告高雄半導體產業布局再下一城。記者劉學聖／攝影

台積電CoWoS先進封裝設備與材料驗證基地確定落腳高雄白埔產業園區，預估帶動逾廿家中下游設備、材料供應鏈廠商進駐；賴清德總統昨出席動土典禮，指園區預計創造逾四千個工作機會，年產值上看三千億元，並強調政府已將ＡＩ與資料中心用電納入評估，確保二○三五年前供電無虞，加速綠能發展。

賴總統說，白埔園區二○二三年啟動，三年內完成環評、都市計畫審議及廠商布局，繼屏東半導體供應鏈專區後，將持續推進「大南方新矽谷」政策，讓南台灣成為具全球競爭力的科技聚落。目前政府已盤點全台供電，每日備轉容量率維持十％到廿％以上，另盤點逾一千一百公頃產業用地，由行政院成立跨部會專案小組，協助企業解決土地、水、電及人才等問題。全球ＡＩ時代，台灣具備天時、地利、人和，盼產官合作確保百年國際競爭優勢，讓更多青年留在家鄉安居樂業。

高雄市長陳其邁表示，白埔園區約五十三公頃產業用地，約廿五公頃由台積電及下游供應商共同成立「先進封裝設備與材料驗證中心」，整合研發、技術驗證及產業鏈三大功能。

他說，台積電進駐高雄成為研發與技術驗證的核心廠商，信驊、穎威、川湖等超過廿家中下游設備、材料供應商規畫進駐，強化先進封裝供應鏈韌性。另鴻海也將使用白埔南邊基地設ＡＩ產品研發及製造中心，擴充ＡＩ伺服器布局，白埔將成為全台擁有半導體先進設備材料驗證及ＡＩ先進製造的技聚落。

陳其邁指白埔另項任務是結合台積電、工研院及金屬中心技術輔導與驗證資源，助在地業者轉進高附加價值半導體設備及ＡＩ伺服器供應鏈。目前白埔一期完成招商，二期也啟動開發，隨著台積電、鴻海及周邊供應鏈進駐，將承接CoWoS商機，帶動傳統產業升級。

白埔 半導體 高雄 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

白埔園區動土 賴總統：2035年前維持穩定供電

高雄白埔園區動土 賴總統：為均衡台灣踏出重要一步

白埔產業園區今動土！ 串聯南部半導體S廊帶

高雄市府攜台積電 白埔園區打造半導體先進設備材料驗測基地

相關新聞

紓解塞車 南港生技園區聯外道9月28日通車

台北市長蔣萬安昨視察國家生技園區聯外道路，宣布二十八日通車，蔣強調「把市民問題放心上且兌現承諾」，過去南港車站到生技園區尖峰至少廿分鐘，未來只需五分鐘；民進黨沈伯洋迎戰蔣「政績牌」，預告下月起有更多市民互動造勢。

三重燒肉店4年3次火災 網友質疑消防安檢

新北市三重區重新路二段連鎖燒肉店「燒肉Smile」前晚發生火災，顧客在混亂中從二樓跳下逃生，所幸僅受輕傷。有網友質疑店家消防安檢有問題，新北市消防局回應，最近一次抽查是去年五月，消防設備均合格，確切起火原因待調查。

強化查緝 新北將成立環保稽查大隊

從山區棄置廢棄物、偷排強酸廢液，到噪音車擾民，環境汙染問題不斷變化，稽查人員也跟著鬥智、鬥勇。新北市環保局規畫成立二級機關「環保稽查大隊」，整併現有稽查科、檢驗科六十六名人員，將再增編廿五名正式公務人員，整合稽查、採樣、檢驗及裁處流程。議員提醒，第一線人力要補足更關鍵，留住專業人才，才能強化稽查量能。

桃市交鋒 黃世杰邀辯論 張善政婉拒

縣市長選戰升溫，多名挑戰者紛紛下辯論戰帖。國民黨桃園市長張善政爭取連任，面對民進黨對手黃世杰要求辯論，昨在議事堂婉拒，但強調將出席公辦政見發表會；台中市長選將民進黨何欣純支持辯論、國民黨江啟臣尊重選委會安排。彰化縣四名縣長參選人都認同辯論，討論縣政發展。

藍批鄭朝方採購陸貨 綠嗆徐欣瑩未利益迴避

新竹縣長選戰持續升溫，藍綠攻防你來我往。國民黨縣長參選人徐欣瑩陣營指控民進黨對手、竹北市長鄭朝方多次採購中國製產品作為節日贈品，「台灣價值何在？」綠營則質疑徐欣瑩的宗教信仰是否未利益迴避？不應讓特定網絡將黑手伸入縣政。

棒球場開幕經費遭疑 竹市府：無挪用

新竹市棒球場改善完工將重啟，預計十一月一日開幕式。民進黨市長參選人莊競程昨開記者會，批評市府挪用教育發展基金中的「生生喝鮮乳」餘款八百萬元及「基層運動選手訓練站」兩千兩百萬元舉辦開幕活動，市府澄清，相關支出未逾越原編列用途，依法依規辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。