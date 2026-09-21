澎湖學子搭乘「澎湖輪」赴台畢旅 台航研商提供優惠

台灣航業公司董事長魏健宏等人今天拜會澎湖縣府，副縣長林皆興提議澎湖輪未來可將台南等航線定位為包船型遊輪。此外，魏健宏表示，澎湖學子搭乘澎湖輪赴台畢旅等，將研商優惠方案。

台航公司董事長魏健宏等一行，今天搭乘澎湖輪抵澎，並拜會副縣長林皆興，雙方針對澎湖輪營運現況、秋冬淡季觀光活化、船上軟硬體優化及多元異業結盟廣泛交流，盼透過公私協力，持續提升藍色公路運輸服務與旅遊體驗。

林皆興肯定澎湖輪自投入營運以來，為澎湖鄉親與旅客帶來的平穩舒適體驗，並指出澎湖輪硬體設計優良，具備減搖鰭系統，大幅提升乘船穩定度；尤其10月2日啟航的「台南安平—澎湖」航線，訂位狀況熱絡，顯見市場對海運新航線充滿期待。

林皆興提議未來可進一步將台南等航線定位為包船型遊輪或主題深度旅遊，補足秋冬季航空班次較少時的旅遊量能，引進知名品牌便當或販售具澎湖特色海味便當，提升搭乘吸引力；台航也可比照目前推動的秋冬住宿加碼補貼與抽獎方案，放大行銷效益。

魏健宏對於澎湖學子赴台校外教學、畢旅或參賽，可搭澎湖輪往返，台灣航業可進一步與縣府研商專屬學生優惠方案，鼓勵學子多元利用海運往返台澎。

魏健宏表示，澎湖輪不僅是肩負離島基本民生與交通的客貨輪，更是推動海洋觀光的重要載體。除了持續確保航行安全與服務品質外，未來也將全力配合縣府的秋冬觀光政策與大型活動，並研議提升船上軟體、拓展多元航線，盼能發揮澎湖輪的運載優勢，為澎湖離島觀光注入全新動能。