國揚集團砸188億投入高鐵左營科技之心公辦都更案 打造「高雄之門」

國揚集團砸下188億元開發的「左營高鐵科技之心A、B土地都市更新案」，今天動土，規畫興建2棟A級商辦、精品智慧住宅，並引進漢來飯店及商場，雙塔建築取「合掌祈禱」意象打造，定調為「高雄之門」，將串聯高鐵、產業與城市生活機能，打造為北高雄新門戶。

此案在A基地規畫2棟商辦，共168戶，只租不售；B基地則規畫342戶智慧住宅，並配置233間客房的飯店。並將建置「空中大綠台兼立體人行通道」串聯高鐵左營站，設計別具巧思。全案總樓地板面積達6萬5240坪，預定2036年完工。

此案由知名建築師李祖原操刀設計，推出高雄之門、空中小綠台、和平鴿、六A級商辦四大亮點，未來並回饋公托、活動中心與公園。國揚集團創辦人侯西峰笑說，曾向李撂狠話「做不好你就別退休」，團隊整整磨了10年才定案。

侯並表示，台灣上市公司今年預估獲利達7.8兆元，是中央總預算的兩倍，顯見產業爆發力驚人，建築業也進入「產品力競爭時代」。未來5年高雄半導體聚落成形後，大量高階人才將湧入，市府須加速高鐵沿線交通、公共設施與住宅配套。

出席動土典禮的高雄市長陳其邁表示，白埔產業園區的半導體投資布局快速成形，台積電、日月光、鴻海及相關設備、材料廠商將陸續進駐，「高雄市已經進入不必再招商的階段」，因為大廠進駐已超車招商速度。

他說，全球半導體進入後摩爾時代，台積電已在高雄規畫5至6座廠，鴻海200億伺服器案也將落腳白埔園區，加上日月光等20多家封裝設備材料商進駐，未來3年全台「算力用電」恐激增7.5倍，市府正加速佈局綠電與低碳電力，支撐下一階段產業發展。

左營高鐵站為三鐵共構車站，高市府近年力推「北城計畫」與半導體S廊帶，經多年奔走取得土地變更，最終由國揚集團旗下欣揚國際開發攜手兆豐銀行拿下左營科技之心A、B土地都市更新案，全案依循大眾運輸導向發展（TOD）理念，升級為現代化城市門戶。

高雄市長陳其邁出席國揚集團「左營科技之心AB基地公辦都更案」動土典禮。記者王昭月／攝影

國揚集團砸下188億元開發的「左營高鐵科技之心A、B土地都市更新案」，今天動土，規畫興建2棟A級商辦、精品智慧住宅，並引進漢來飯店及商場，雙塔建築取「合掌祈禱」意象打造，定調為「高雄之門」。示意圖／國揚集團提供

國揚集團砸下188億元開發的「左營高鐵科技之心A、B土地都市更新案」，今天動土，規畫興建2棟A級商辦、精品智慧住宅，並引進漢來飯店及商場。記者王昭月／攝影