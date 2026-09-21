高雄都會公園老榕樹遭攔腰砍？環團批不當修剪 自管處曝原因

高雄都會公園傳出老榕樹遭攔腰砍，兒童遊戲區一整排老榕樹遭大幅修剪，多根粗壯主幹直接截斷，留下比成人腰、大腿還粗的巨大傷口，引來環團批評修剪不當，恐增加倒伏風險。國家自然公園管理處回應，8月大雨老榕樹出現嚴重枝幹折斷，修整是為排除傾倒斷枝危及遊客安全，並非無故砍除。

森林城市協會秘書長莊傑任認為，樹木修剪時應盡量避免製造直徑5公分以上大型傷口，大尺度修剪不利樹木健康，一旦留下過大修剪傷口，癒合能力有限，可能出現傷口腐朽、感染病菌等問題，影響根系健康，原是為了降低風險，最後反而可能製造更大的危險。

莊傑任說，更讓人難以接受的是，事發地點就在兒童遊戲區旁，老榕樹長年形成大片樹蔭，提供家長、孩童休憩乘涼，也是孩子接觸自然、在樹下遊戲的重要環境，大樹早已成為遊戲場景觀一部分，如今樹冠突然大幅削減，不只改變原有樹形與環境樣貌，也讓老樹遮蔭功能降低。

他表示，中央正推動都市林政策，透過增加都市綠覆、樹冠覆蓋等方式改善都市熱環境，高雄都會公園具有環境教育功能，更應成為樹木保育典範。

他要求管理單位立即停工並調查，應先確認現場老榕樹是否符合受保護樹木或特定紀念樹木條件，並針對已形成大型傷口進行監測與管理，避免老樹健康惡化。

自管處解釋，高雄都會公園近期整理園區遊戲場6棵榕樹，主要是因8月大雨過後，老榕樹出現嚴重斷枝，先排除掉落在步道上的枝幹，彼此交疊、壓迫其他樹木後進行修整，避免發生枝幹斷落或傾倒，危及遊客安全。

至於環團擔心樹木健康問題，自管處表示，過去曾發現老榕樹群感染褐根病，這次整理榕樹已委請專家進一步鑑別是否染病，若確認感染褐根病，將再依專業評估處理。

高雄都會公園傳出老榕樹遭攔腰砍，兒童遊戲區一整排老榕樹遭大幅修剪，引來環團批評修剪不當。圖／高雄市城市森林協會提供

高雄都會公園傳出老榕樹遭攔腰砍，兒童遊戲區一整排老榕樹遭大幅修剪，引來環團批評修剪不當。圖／高雄市城市森林協會提供