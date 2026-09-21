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澎湖岸海聯合勤務擴大威力掃蕩 全民安心過節

中央社／ 澎湖縣21日電

秋節將屆，海巡署第十三巡防區指揮部19日起連3天啟動「中秋岸海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案任務，查獲有1名通緝犯和驅離8艘中國越界漁船。

海巡署第十三巡防區指揮部發布訊息指出，為防範重大通緝犯利用海上交通進行「跳島」潛逃出境，整合第七岸巡隊、第八海巡隊及澎湖查緝隊等單位，自19日起一連3天執行「中秋岸海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案任務，全面提升港口、岸際及海域巡邏稽察密度，透過海陸聯合勤務及情資整合，強化查緝能量遏阻不法犯罪，並維護我國漁權阻卻中國漁船越界捕撈。

第十三巡防區指揮部主任甘禮維表示，為期3天的「中秋岸海聯合勤務擴大威力掃蕩」，正逢「澎湖追風音樂燈光節」，共動員巡防艇、巡邏車各10輛、機車12輛，投入執勤人力144人次，結合緝毒犬及科技偵蒐裝備，對澎湖本島12處港口、岸際、船舶泊靠區等熱點，加強廢棄空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林治安死角以「地毯式」搜查，澎湖西南海域則部署船艇擴大澎湖海域查緝範圍，重層海域防線中，祭出鐵腕執法雷霆手段，以達威嚇效果。

巡防區指揮部指出，海巡肩負守護國境及海域安全重責，3天的擴大威力掃蕩，第七岸巡隊查獲1名通緝犯、澎湖海巡隊於七美西南23.2浬驅離8艘中國越界漁船，期藉岸海聯合威力掃蕩專案任務，讓澎湖居民及遊客安心歡度佳節。

澎湖 大威 通緝

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