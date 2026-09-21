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屏東客庄產業培力 打造地方品牌新亮點

中央社／ 屏東縣21日電

屏東客庄產業培力課程結訓典禮暨成果展，今天在屏東客家文化中心登場。本期31名各領域學員，透過8週課程學習品牌定位與行銷，從農業生產到地方體驗，打造地方新亮點。

屏東縣長周春米出席典禮表示，每年參與客庄產業培力課程人數持續增加，代表屏東有越來越多願意投入學習，讓自己品牌再向前進步的業者。縣府負責規劃公共建設、整合資源，更期待民間力量持續壯大、彼此加乘，讓屏東不只是有好的農產品、好的店家，更能把這些特色轉化成具辨識度與競爭力品牌。

周春米指出，縣府將持續作客庄業者後盾，陪伴業者累積品牌實力與市場能見度，期待未來從六堆、從客庄出發的品牌，不僅代表地方特色，更能成為大家一想到屏東就能產生連結的「屏東品牌」。

應屆學員代表、頓物堂創辦人邱展裕以客家諺語「老了再來學吹笛」形容這段學習歷程。他笑說，8週課程每週都要完成作業，過程中大量接觸及運用AI，有時還得向同學及兒子請教。雖然學習過程不輕鬆，卻也讓經營店家8年的他，重新檢視自家品牌定位與經營方式，重整店家特色與故事，並將所學實際運用在店務經營上，也感受到來客率及業績提升。

屏東縣政府客家事務處新聞稿表示，本期課程除建立品牌理念，更將實用數位行銷工具帶進客庄產業。學員產業類型相當多元，包括內埔嶺客運動以自行車串聯地方體驗、屏東老莫可可農園深耕在地可可，以及竹田頓物堂茶養文創生活館等，從農業生產、地方體驗到文化創意，呈現屏東客庄豐富產業樣貌。

客務處指出，前2屆培力課程已累積40家業者參與，並產生12項創新產品、開發6處通路、促成13項異業合作，及6案資源鏈結，逐步從課堂延伸至產品開發、實體據點、跨域合作及外部資源。

客務處舉例，邱氏咖啡巧克力將客庄可可、咖啡等農產素材轉化為「巧酌可可酒」；厚禮家鄉村麵包於潮州開設新門市；六堆隆盛商號與萬津醬園共同開發產品及體驗；思泉森林有限公司則串聯地方創生與食農教育資源，讓客庄品牌從單點經營逐步走向跨域合作。

屏東 品牌 周春米

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